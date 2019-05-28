"فتى البيضة" يتبرع بـ 100 ألف دولار لضحايا مذبحة مسجد نيوزيلندا

12:54 ص | الأربعاء 29 مايو 2019
فتى البيضة يتبرع لضحايا نيوزلندا

فتى البيضة يتبرع لضحايا نيوزلندا

كتب: رحاب عبدالراضي

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بعد مرور شهرين على الواقعة قرر الطالب الأسترالي ويل كونولي، المعروف بـ"فتى البيضة" التبرع ب 100 ألف دولار لذوي ضحايا مجزرة المسجدين في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية.

وحول هذا الأمر، غرد الفتى البالغ 17 عاما على صفحته عبر "إنستجرام": "وأخيرا... بعد فترة ضخمة من الروتين البيروقراطي، حول اليوم 99.922.36 دولار إلى صندوقي كرايست تشيرتش لدعم الضحايا". 

وأنشا كونولي صفحتين لجمع التبرعات عبر منصة Go Fund Me الإلكترونية،  لمساعدته في تغطية تكلفة الخدمات القانونية اللازمة في مواجهة السيناتور الأسترالي فريزر أنينغ، الذي كسر المراهق بيضة على رأسه، احتجاجا على تحميله المسلمين مسؤولية مذبحة المسجدين بكرايست تشيرتش.

و قرر "المراهق" التبرع بالأموال المجموعة للمساعدة في توفير بعض الراحة لذوي ضحايا المذبحة" والتي أودت بحياة أكثر من 50 مصليا داخل المسجدين.

وفعل "الرجل الذي أصبح بطلا في البلاد بعد انتشار الفيديو الذي وثق فيه هجومه ببيضة على السيناتور، لاقى استحسان الكثيرين، فعلق أحدهم عبر "إنستجرام": "فعلت حسنا. يا فتى البيضة.. أنت بطل أسترالي حقيقي".

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