رعب بين ركاب طائرة بالصين بعد تحطم زجاج قمرة القيادة

اعتقد ركاب إحدى الرحلات الجوية أن نهايتهم قد حانت وأنهم سيلقون حتفهم في الجو، بعدما تحطم زجاج قمرة قيادة الطائرة إثر اصطدامها بكتل جليدية.

وقالت شركة "شاينا ساوثرن إيرلاينز" الصينية، إن الطائرة التابعة لها من طراز "إيرباص إي 380"، أقلعت في رحلة من من مدينة "غزانغزهو" الصينية، وما إن بلغت ارتفاع 11 كيلو متر حتى ظهرت تصدعات هائلة في زجاج قمرة القيادة نتيجة لكتل البَرَد أمس.

وأجرى طاقم الرحلة، اتصالا طارئا، بهيئة المراقبة الجوية، وهبطت الطائرة بشكل آمن في مطار بكين الدولي ، بعد نحو 90 دقيقة من تعرض زجاج قمرة القيادة لأضرار كبيرة، وفقا لـ"سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.