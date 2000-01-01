"رمضان كريم على الزمالك".. الأبيض يحصد بطولتين أفريقيتين في شهر الصوم

08:42 ص | الإثنين 27 مايو 2019
فرحة لاعبو الزمالك بعد الفوز ببطولة الكونفدرالية

فرحة لاعبو الزمالك بعد الفوز ببطولة الكونفدرالية

كتب: كريم عثمان

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بحلول شهر رمضان، تظهر بركاته وكرمه على الجميع، سواء بسعة الرزق أو تحسن الصحة أو بركة الوقت، أما كرم رمضان على نادي الزمالك فكان من نوع آخر، عن طريق البطولات، فيعتبر الشهر الكريم "وش الخير" على الفارس الأبيض في البطولات القارية، بعدما شهد على آخر بطولتين قاريتين فاز بهما الأبيض.

بعد غياب طالت مدته إلى 19 عام، عاد النادي الزمالك للوقوف على منصات التتويج الأفريقية، بعد فوزه ببطولة الكونفدرالية على حساب نادي نهضة بركان المغربي، أمس، في يوم 21 رمضان.

البطولة الأولى.. الزمالك يفترس بطل الكاميرون

خاض الزمالك مبارة قوية في لقاء ذهاب نهائي كأس كئوس افريقيا، أمام نادي كانون ياوندي الكاميروني، بتاريخ 26 نوفمبر 2000، الذي وافق نجاحه في تحويل تأخُره بهدف نظيف الي فوز برباعية، بأقدام حسام عبدالمنعم، طارق السعيد، عبدالحميد بسيوني، عبداللطيف الدوماني.

وفي لقاء العودة يوم 3 ديسمبر الموافق 7 رمضان، خسر الزمالك بهدفين ولكنهما لم يشفعا لكانون ياوندي في الفوز بالبطولة وانتهى اللقاء بمجموع اللقاءين 4-3 للزمالك، وحصل على البطولة القارية متفوقاً على أحد عمالقة إفريقيا آنذاك.

البطولة الثانية.. الزمالك يقهر نهض بركان المغربي

بالأمس، استطاع الفارس الأبيض أن يقتنص بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعدما حقق الفوز على فريق نهضة بركان بركلات الترجيح، بنتيجة 5-3، ليتمكن من حصد أول بطولة كونفدرالية في تاريخه.

وفي حضرة الشهر الكريم، انتهت مباراة الذهاب بنتيجة هدف مقابل لا شىء للفريق المغربي، في 20 مايو الموافق 15 رمضان قبل أن يعود الأبيض ويتعادل في مباراة الأمس، 26 مايو الموافق 21 رمضان، التي أقيمت في ستاد برج العرب، وتنصفه ركلات الترجيح للفوز باللقب.

 

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