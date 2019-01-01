احذر شحن الهاتف في الأماكن العامة.. "أخطر مما تتصور"

يضطر كثيرون إلى شحن هواتفهم في الأماكن العامة، خاصة وإذا كان على سفر أو لديهم يومًا طويلًا خارج المنزل.

ولكن حذرت مجلة "فوربس" الأمريكية من شحت الهاتف في الأماكن العامة، حيث قالت إن توصيل الهاتف بأجهزة الشحن، التي تعمل بطريقة منفذ (USB)، سواء في المطارات أو المنافذ العامة قد تكون خطيرة جدا، إذ يمكن لقراصنة الإنترنت تثبيت البرامج الضارة على هاتفك، أو سرقة البيانات دون علمك.

ويأتي ذلك عقب اكتشاف بعض الحالات، التي ثبت فيها أنه تمت سرقة بيانات المسافرين في عدة دول من هواتفهم بهذه الطريقة الذكية.

وأوضحت المجلة أن أجهزة الشحن، التي يتم استخدام بعضها للتجسس على هواتف الآخرين، تقوم بنسخ البيانات من صور ومحادثات ومقاطع فيديو وأرقام ورسائل نصية، إضافة إلى البريد الإلكتروني وأرقام سرية فور إيصال الهاتف بالشاحن.