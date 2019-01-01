فيديو| إيدي تقيلة عليهم.. نجم "اليوتيوب" ينسحب من تحدي تبادل الصفعات

07:08 ص | السبت 25 مايو 2019
بول لوجان

بول لوجان

كتب: كريم عثمان

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بعد أن أبدى رغبته المشاركة في بطولة، أعلن الأمريكي بول لوجان المدون الشهير على "يوتيوب"، عدم مشاركته في بطولة لرياضة "تبادل الصفعات"، كان مقررا أن يواجه فيها البطل الروسي فاسيلي كاموتسكي.

الخوف على المنافسين الذين سيواجهونه من قوة صفعته، كان السبب الذي علل به "لوجان" انسحابه من المشاركة في البطولة، بحسب "رويترز".

وخيب "لوجان" آمال معجبيه الذين كانوا ينتظرون منه تحديا جديدا، واعتبر الكثير منهم بأنه تهرب وخائف من الخسارة.

وسبق للمدون الأمريكي البالغ 24 عاما أن أبدى رغبته بالمشاركة في بطولة لتبادل الصفعات في روسيا، ومواجهة الروسي فاسيلي كاموتسكي البالغ 28 عاما، بطل أول بطولة لـ "تبادل الصفعات" - "Siberian Power Show 2019".

ونشر "لوجان" الذي يتابعه 19 مليون شخص على "يوتيوب" و15.8 مليون على "إنستغرام" في الـ15 من مايو الجاري صورة أرفقها بعبارة: "10 أيام..."، في إشارة إلى نيته المشاركة في البطولة القادمة في روسيا.

وكانت المواجهة بين "كاموتسكي" و"لوجان"، مقررة اليوم في الـ25 من مايو الجاري، في مقاطعة "تفير" خلال عرض للياقة البدنية.

وشارك كاموتسكي، الذي يبلغ وزنه 170 كغم، في بطولة "Siberian Power Show 2019" عن طريق الصدفة، فقد كان يتجول في متجر جاء إليه لكي يحصل على توقيع بطل العالم في رفع الأثقال، كيريل ساريتشيف، وقرر المشاركة في تلك البطولة التي كانت متاحة لجميع الراغبين، وذلك بعد إصرار من قبل زملائه.

ويحدد الفائز في بطولات "تبادل الصفعات" من خلال الاعتماد على نظام خروج المغلوب، حيث يقف المتنافسان وجها لوجه، ويقوم كل واحد منهما بتوجيه صفعة للآخر، على أن يفوز المتباري الذي يطيح بمنافسه أو يجبره على الاستسلام.

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