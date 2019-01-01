"الكلب الخارق" يسحب طائرة تزن أكثر من 3 أطنان

طور باحثون من المعهد الإيطالي للكتنولوجيا في مدينة جنوى، روبوتا يدعى "HyQReal"، على شكل كلب صغير، وذلك بهدف تقديم الدعم والمساندة للبشر في حالات الطوارئ.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن حجم الروبوت صغير، لكنه قادر على تنفيذ مهمات صعبة، موضحة أن طوله يبلغ 1.33 مترا، وارتفاعه 90 سنتيمترا، ويزن 130 كيلوجراما فقط.

وتابعت "الروبوت الذي يشبه شكله كلبا صغيرا أقوى بكثير مما يبدو عليه في الواقع"، مشيرة إلى أنه جرى اختباره في عملية تحبس الأنفاس ونجح فيها.

وأظهر مقطع فيديو تفاصيل الاختبار، الذي خضع له "الروبوت الكلب"، حيث قام بسحب طائرة تزن أكثر من 3 أطنان، لمسافة تقارب الـ10 أمتار، في مطار جنوى الدولي.

وتم تجهيز الروبوت رباعي الأرجل ببطارية 48 فولت، تعمل على توليد الطاقة لأربعة محركات كهربائية هيدروليكية، مما يتيح للروبوت القدرة على تحريك "أرجله"، مثل أي كلب حقيقي.

وفي هذا الصدد، أوضح الباحثون، الذين قاموا بتطويره "الهدف من هذا المشروع هو ابتكار أجهزة وبرامج وخوارزميات قادرة على التعامل مع الحالات الصعبة والتضاريس الوعرة".

وأضافوا، في بيان "هذا النوع من الروبوتات قادر على الاستجابة للكوارث الطبيعية والزراعة وإجراء عمليات التفتيش والتفكيك".