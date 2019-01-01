فيس بوك تحجب أكثر من 3 مليارات حساب وهمي للقضاء على الشائعات

فى إطار خطتها لإلغاء الخسابات الوهمية، حذفت "فيس بوك" الحسابات أكثر من 3 مليار حساب وهمي، منذ أكتوبرالماضي وحتى مارس من العام الجاري، وهذا العدد يعادل ضعف عدد الحسابات الوهمية التي ألغيت خلال الـ6 السابقة لهذه الفترة.

وأفادت "سكاى نيوز عربية" أن هناك حسابات وهمية لم تتمكن الشركة من إلغائها، ولم يتحدث عنها التقرير الصادر عن "فيس بوك".

وأوضح أن زيادة الأعداد تعكس حجم التحدي الذي يواجه موقع التواصل الاجتماعي العملاق "فيس بوك" في إلغاء الحسابات، التي تنتجها أجهزة الحاسب الآلي لنشر رسائل غير مرغوب فيها أو أنباء مزيفة ومواد أخرى مخالفة.

وعلى الرغم من أن "فيس بوك" تعمل جاهدة على تحسين أدواتها وتقديم خدمات مميزة لعملائها، تزداد جهود أصحاب الحسابات الوهمية، وقالت الشركة إن معظم الحسابات الوهمية تحجب في غضون دقائق من إنشائها، قبل أن يراها أحد ويبلغ عنها.

ويبلغ عدد مستخدمي موقع فيسبوك النشطين شهريا 2,4 مليار مستخدم، ومعظم الحسابات الوهمية لا تظهر في هذا الإحصاء، لكن رغم ذلك تقدر الشركة أن 5 % من حساباتها الشهرية النشطة وهمية.