فيس بوك تحجب أكثر من 3 مليارات حساب وهمي للقضاء على الشائعات

11:01 ص | الجمعة 24 مايو 2019
فيس بوك

فيس بوك

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

بالصور| "ضع صرصارا على وجهك".. تحدي جديد يجتاح "فيس بوك"

بالصور| "ضع صرصارا على وجهك".. تحدي جديد يجتاح "فيس بوك"

دراسة جديدة تكشف: كيف تعرف الحالة النفسية لرواد فيس بوك وتويتر؟

دراسة جديدة تكشف: كيف تعرف الحالة النفسية لرواد فيس بوك وتويتر؟

زهران يزور سهير البابلي بالمستشفى.. ورواد "فيس بوك" يدعون لها بالشفاء

زهران يزور سهير البابلي بالمستشفى.. ورواد "فيس بوك" يدعون لها بالشفاء

فضيحة تسريب البيانات تلاحق العاملين الجدد في فيس بوك

فضيحة تسريب البيانات تلاحق العاملين الجدد في فيس بوك

فى إطار خطتها لإلغاء الخسابات الوهمية، حذفت "فيس بوك" الحسابات أكثر من 3 مليار حساب وهمي، منذ أكتوبرالماضي وحتى مارس من العام الجاري، وهذا العدد  يعادل ضعف عدد الحسابات الوهمية التي ألغيت خلال الـ6 السابقة لهذه الفترة.

وأفادت "سكاى نيوز عربية" أن هناك حسابات وهمية لم تتمكن الشركة من إلغائها، ولم يتحدث عنها التقرير الصادر عن "فيس بوك".

وأوضح أن زيادة الأعداد تعكس حجم التحدي الذي يواجه موقع التواصل الاجتماعي العملاق "فيس بوك" في إلغاء الحسابات، التي تنتجها أجهزة الحاسب الآلي لنشر رسائل غير مرغوب فيها أو أنباء مزيفة ومواد أخرى مخالفة.

وعلى الرغم من أن "فيس بوك" تعمل جاهدة على تحسين أدواتها وتقديم خدمات مميزة لعملائها، تزداد جهود أصحاب الحسابات الوهمية، وقالت الشركة إن معظم الحسابات الوهمية تحجب في غضون دقائق من إنشائها، قبل أن يراها أحد ويبلغ عنها.

ويبلغ عدد مستخدمي موقع فيسبوك النشطين شهريا 2,4 مليار مستخدم، ومعظم الحسابات الوهمية لا تظهر في هذا الإحصاء، لكن رغم ذلك تقدر الشركة أن 5 % من حساباتها الشهرية النشطة وهمية.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"وصفة سحرية".. شيف فرنسي يقلي البطاطس بالماء بدل الزيت

"وصفة سحرية".. شيف فرنسي يقلي البطاطس بالماء بدل الزيت

الشيف الفرنسي بيير مارشيسو، قدم وصفته السحرية للبطاطس المقلية في الماء بدل الزيت
4 يونيو موعد عيد الفطر.. والحسابات الفلكية تقطع بوجود الهلال

4 يونيو موعد عيد الفطر.. والحسابات الفلكية تقطع بوجود الهلال

تعد رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري الحالي 1440، وسائر الأشهر الهجرية في مصر وعدد من الدول الإسلامية، أساس ثبوت غرة الشهر القمري من عدمه....
"ابعدوا عن وشهم دلوقتي".. 3 أبراج عصبية تجنبوها بسبب طقس اليوم

"ابعدوا عن وشهم دلوقتي".. 3 أبراج عصبية تجنبوها بسبب طقس اليوم

نصحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد بتجنب ثلاث أبراج من بينهم الحمل في طقس اليوم الحار لما يشعرون به من ضغط يتحول إلى عصبية وعنف
"أنا آسف ما تزعليش".. مجهول يعتذر لحبيبته بلافتة في الشارع بالمنوفية

"أنا آسف ما تزعليش".. مجهول يعتذر لحبيبته بلافتة في الشارع بالمنوفية

أنا أسف متزعليش ووعد مني قدام الناس مش هزعلك تاني»، هكذا احتوت اللافتة الجديدة التي ظهرت، بشارع السجن بحي شرق شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، وأثارت موجه من السخر
تعرف على "Hongmeng".. نظام هواوي الجديد

تعرف على "Hongmeng".. نظام هواوي الجديد

تستعرض الوطن معلومات عن نظام هواوي التشغيلي الجديد لمواجهة أزمة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.