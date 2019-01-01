بالصور| "ضع صرصارا على وجهك".. تحدي جديد يجتاح "فيس بوك"

يخشى كثيرون من الحشرات خاصة الطائرة منها، لكن هل تخيلت نفسك يومًا تضع صرصور على وجهك من أجل تنفيذ تحدي طلبه منك صديقك على موقع "فيس بوك"؟، هذا ما فعله مراهق يدعى أليكس أونج، عبر حسابه بشبكة التواصل الاجتماعية الأولى في العالم.

لم يكن يتخيل هذا المراهق من دولة ميانيمار، أن صورته التي وضعها على حسابه بموقع "فيس بوك"، ويظهر فيها واضعًا صورصور على وجهه، ويطلب من أصدقائه ومتابعيه على حسابه تنفيذ نفس الأمر، أن تحصد لك الانتشار على مستوى العالم، وتنتقل العدوى إلى عدد مختلف من مستخدمي "فيس بوك" حول العالم.

الصورة التي نشرها "أونج" في 20 أبريل 2019، حصدت أكثر من 18 ألف مشاركة و500 تعليق، وأعجب بها حوالي 6 آلاف حساب، حتى كتابة هذا الخبر.

وتفاعل عدد كبير من مستخدمي "فيس بوك" مع تحدي الصرصور، حيث ظهرت في التعليقات صورًا لأشخاص نفذوا التحدي.