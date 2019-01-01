شرب الماء وممارسة الرياضة.. نصائح لتجنب جلطات الأوردة

يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بجلطات دموية دون سابق إنذار، وفي الغالب تكون تلك الجلطات داخل الساق، ما قد يؤدي لمشاكل صحية كثيرة ومن أخطرها جلطات الأوردة العميقة والتي تؤدي لتلف الأعضاء وموتها.

وتجلط الأوردة العميقة يعرف باسم "DVT"، هو جلطة دموية تتشكل داخل الوريد وعادة ما تكون عميقة داخل الساق، وتمنع تدفّق الدم وتتلف الأعضاء، ويمكن أن تنفصل جزء من الجلطة و تتعثر في الرئتين حيث تنتقل مع مجرى الدم مسببة تلف الأعضاء.

ومن أبرز أعراض جلطات الأوردة، وجود تورم في الساق أسفل الركبة، وربما يظهر احمرارأو ألم في منطقة الجلطة، و يصاب الشخص بالجلطة بسبب تضرر البطانة الداخلية للوريد، نتيجة للتعرض بجرح غائر أو خلل في الجهاز المناعي، أو زيادة إفراز هرمون الاستروجين.

كما يصاب أن الأشخاص الذين يرقدون طويلا في السرير، والمصابين بزيادة في بالوزن والمدخنين، بالإضافة إلى الجلوس لفترات طويلة ، عرضة للإصابة بتجلط الأوردة عن غيرهم، وفقا لـ"العربية" نقلا عن موقع "WebMD" الأمريكي.

ويمكن تجنب الإصابة بجلطات في الأوردة، عن طريق الإقلاع عن التدخين وخفض الوزن، وارتداء الجوارب الضاغطة التي تساعد منع الجلطات من التورم، وتخفيف الألم، ورفع القدمين لضمان وصول الدم للقلب، وممارسة الرياضة، وعدم ارتداء ملابس ضيقة، بالإضافة إلى شرب الكثير من الماء.