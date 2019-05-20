بالفيديو| "حفلة على صلاح" في طائرة ليفربول.. ومصريون: "حرام ده صايم"

08:43 م | الإثنين 20 مايو 2019
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: الوطن

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نشر أوكسلايد تشامبرلين، لاعب نادي ليفربول، مقطع فيديو من داخل طائرة الفريق المتوجهة إلى إسبانيا استعدادًا لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق توتنهام، المقرر لها 1 يونيو المقبل.

ويظهر في الفيديو الدولي المصري محمد صلاح، نائمًا في الطائرة خلال رحلة الريدز إلى إسبانيا.

وظهر تشامبرلين يمازح صلاح النائم في أرضية الطائرة، مع تعليق: "الملك المصري يحتاج للنوم أيضًا".

وفي فيديو آخر اجتمع فيه لاعبي ليفربول، يضحكون مع النجم المصري الذي يبتسم وهو يحاول النوم.

ونشر حساب ليفربول بالعربي مقطع الفيديو، الذي أغضب عدد من جمهور محمد صلاح، وكانت أغلبب التعليقات تدافع عنه كونه صائم ويحتاج للراحة.

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