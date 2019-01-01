صور| الآلاف في تشيلي يتظاهرون للمطالبة بتنظيم زراعة الماريجوانا

تظاهر الآلاف في تشيلي، اليوم، للمطالبة بإجراء تغييرات فورية على طريقة زراعة الماريجوانا والحصول عليها.

وكانت المسيرة تحمل اسم "زراعة حقوقك"، وضمت ما يقارب 80 ألف شخص، وفقًا للمنظمين، وتجولت المظاهرة في وسط العاصمة التشيلية ومرت أمام قصر دي لا مونيدا في جو احتفالي، ولم ينتج عن التظاهر أي أعمال عنف، وفقا لـ"tele sur".

وكان من أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين هو الموافقة السريعة على قانون النمو الآمن، الذي يسعى إلى منع الاستيلاء على نباتات الماريجوانا من المرضى الذين لديهم وصفة طبية للاستخدام الطبي، وتداولها لأغراض ترفيهية أيضًا.