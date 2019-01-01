أول رد رسمي.. "أوريو" تعلق على "هل منتجاتها حلال أم حرام؟"

وقال المتحدث الرسمي لشركة "Mondelez International" المصنعة لمنتجات "أوريو"، إنه هناك خطأ في الأمر حيث أن المنتجات التي يتم توزيعها في الشرق الأوسط والبلاد العربية كلها حلال، أما تلك التي يتم توزيعها في الولايات المتحدة وكندا فهي تضم مواد كحولية، بالإضافة إلى أنها قد لا تكون مناسبة 100% لمن لا يستخدمون المنتجات الحيوانية، نظرًا لوجود منتجات قد تكون اختلطت أو لمست الحليب.
وأكد المتحدث أن التغريدة غير صحيحة وضللت المستهلكين في البلدان العربية، وأن منتجات "Oreo" المباعة في هذه المنطقة حلال ومتوافقة مع القوانين واللوائح المحلية، وفقا لصحيفة "Gulf" الإماراتية.
وقالت شركة "Mondelez" في بيان لها، إنها فخورة بتصنيع بسكويت "Oreo" في دول مجلس التعاون الخليجي وكشركة مسؤولة فهي دائمًا تسعى إلى تزويد عملائها بأفضل جودة المنتج، مع وضع العلامات المصممة لتزويد الناس بمعلومات واضحة حول مكوناتها ومدى ملاءمتها لوجباتهم الغذائية.
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