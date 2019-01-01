أول رد رسمي.. "أوريو" تعلق على "هل منتجاتها حلال أم حرام؟"

05:34 م | السبت 18 مايو 2019
بعد إعلانها أن منتجاتها ليست حلال.. أول رد رسمي من شركة" أوريو"

بعد إعلانها أن منتجاتها ليست حلال.. أول رد رسمي من شركة" أوريو"

كتب: لمياء محمود

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جدل كبيرا أثير يعلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر المستخدمون صورا لمنتجات بسكوت وشيكولاتة أوريو، وعليها رد شركة "أوريو" على سؤال أحد المتابعين عبر موقع "تويتر" بأن منتجاتها ليست حلال.

وكانت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" ردت بتغريدة على سؤال أحد المستخدمين حول ما إذا كانت منتجات الشركة أم لا، لترد الشركة بأن المنتجات ليست حلال.

وتم حذف التغريدة بعد نشرها، الأمر الذي تسبب بموجة واسعة من التساؤل والجدل.

 

بسكويت "أوريو" يثير الجدل.. هل منتجاته "حلال" أم لا؟

وقال المتحدث الرسمي لشركة "Mondelez International" المصنعة لمنتجات "أوريو"، إنه هناك خطأ في الأمر حيث أن المنتجات التي يتم توزيعها في الشرق الأوسط والبلاد العربية كلها حلال، أما تلك التي يتم توزيعها في الولايات المتحدة وكندا فهي تضم مواد كحولية، بالإضافة إلى أنها قد لا تكون مناسبة 100% لمن لا يستخدمون المنتجات الحيوانية، نظرًا لوجود منتجات قد تكون اختلطت أو لمست الحليب.

وأكد المتحدث أن التغريدة غير صحيحة وضللت المستهلكين في البلدان العربية، وأن منتجات "Oreo" المباعة في هذه المنطقة حلال ومتوافقة مع القوانين واللوائح المحلية، وفقا لصحيفة "Gulf" الإماراتية.

وقالت شركة "Mondelez" في بيان لها، إنها فخورة بتصنيع بسكويت "Oreo" في دول مجلس التعاون الخليجي وكشركة مسؤولة فهي دائمًا تسعى إلى تزويد عملائها بأفضل جودة المنتج، مع وضع العلامات المصممة لتزويد الناس بمعلومات واضحة حول مكوناتها ومدى ملاءمتها لوجباتهم الغذائية.

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