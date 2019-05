يحاول هواة الصيد دائما البحث عن الأسماك الكبيرة لاصطيادها، وقررت سيدة من محترفي الصيد محاولة البحث عن أكبر سمكة موجودة في ولاية ميتشيجان الأمريكية، ليقع في حظها سمكة قرش.

وقالت "شارلين ديلون" البالغة من العمر 30 عاما، إنها ذهبت إلى قرية الصيد "كارينجهولت" بمقاطعة "كلير" بولاية ميتشيجان الأمريكية من أجل البحث عن أسماك كبيرة لاصطيادها، لتتمكن من اصطياد أكبر سمكة قرش في أوروبا.

Amateur fisherwoman lands 15ft shark as heavy as GRAND PIANO after 90-minute fight https://t.co/qTQyX9peBS pic.twitter.com/7cyhKpwSnX