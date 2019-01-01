دراسة: ضغط الدم والسكري ووجع الأسنان أكثر الأمراض شيوعا بين المسنين

05:37 م | الإثنين 13 مايو 2019
مرض السكري

مرض السكري

كتب: أ ش أ

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صدرت دراسة كورية جنوية حول الأمراض التي تصيب كثير من الناس، فوق سن الـ50، وبالتالي يحتاجون إلى عناية خاصة حتى يتمكنون من الحفاظ على حياة صحية جيدة.

وأفادت الدراسة الصادرة عن خدمة مراجعة وتقييم التأمين الصحي الكوري، وهي منظمة تابعة لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، بأنه كلما تقدم العمر، كلما ارتفعت النفقات العلاجية، ومن أهم الأمراض التي يصاب هؤلاء الأشخاص بسهولة في الخمسينات من أعمارهم،ن هي ارتفاع ضغط الدم وإعتام عدسة العين والتهاب المفاصل.

ونقلت صحيفة "كوريا تايمز" على الإنترنت، عن الأرقام، أنه في الستينات من العمر يتعرض الناس بكثرة لجراحات زراعة الأسنان، ويأتي مرض الزهايمر في مرحلة السبعينات من العمر حيث ارتفع عدد المصابين به بصورة حادة ليصل إلى نحو 472 ألفا، العام الماضي.

وجاء في نتائج الدراسة، أن الأشخاص في الخمسينات من العمر كان لديهم 5.49 مرضا في المتوسط العام الماضي، بينما عانى الأشخاص في الستينات من أعمارهم من 6.69 مرضا أما أولئك في السبعينات فقد عانوا من 7.77 مرضا.

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