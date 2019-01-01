تحذيرات لـ«الصائمين»: امنعوا «الشاى والقهوة» فى السحور

نصح فريق التغذية العلاجية بمعهد ناصر للبحوث والعلاج، التابع لوزارة الصحة، بابتعاد الصائمين عن شرب الشاى والقهوة قبيل أو عند السحور، حيث يسببان العطش، ويزيدان الإحساس بالحموضة أثناء النوم.

ووصف «الفريق»، فى منشورات توعوية، «العرقسوس» بأنه «صيدلية متكاملة»، فهو مضاد للحموضة، وعلاج هائل لكل مشاكل المعدة، كما أثبتت بعض الدراسات قدرته على مقاومة البكتيريا المسببة لقرحة المعدة، فضلاً عن أنه يُعالج العصبية والاكتئاب، والتهابات الحلق والأحبال الصوتية، إلى جانب قدرته على علاج الالتهاب الكبدى الوبائى، ويقلل من الشعور بالعطش، مضيفاً: «العرقسوس ممنوع على أصحاب الضغط المرتفع والحوامل، مع ضرورة عدم تناوله بكميات كبيرة، والاكتفاء بكوب أو اثنين يومياً».

وحذرت حملة «صحتنا فى أسلوب حياتنا» من تناول الحلويات عقب الإفطار مباشرة، قائلة: «لو عايز متتخنش فى رمضان، متاكلش حلويات بعد الفطار بساعتين»، لتأثيرها السلبى على عملية الهضم.