تحذيرات لـ«الصائمين»: امنعوا «الشاى والقهوة» فى السحور

10:24 م | الأحد 12 مايو 2019
القهوة والشاي

القهوة والشاي

كتب: محمد مجدى

أخبار متعلقة

أديب عن "الحبة السامة": "ناس بتحطها في الشاي والميّة وبتموت"

أديب عن "الحبة السامة": "ناس بتحطها في الشاي والميّة وبتموت"

محمد فؤاد بعد توزيع الشاي في الاستفتاء: "مصر تستحق مننا أكتر من كدة"

محمد فؤاد بعد توزيع الشاي في الاستفتاء: "مصر تستحق مننا أكتر من كدة"

بالصور| محمد فؤاد يوزع الشاي أمام لجنته الانتخابية

بالصور| محمد فؤاد يوزع الشاي أمام لجنته الانتخابية

بلد الشاي ومنفى عرابي.. ماذا يعرف المصريون عن سريلانكا؟

بلد الشاي ومنفى عرابي.. ماذا يعرف المصريون عن سريلانكا؟

نصح فريق التغذية العلاجية بمعهد ناصر للبحوث والعلاج، التابع لوزارة الصحة، بابتعاد الصائمين عن شرب الشاى والقهوة قبيل أو عند السحور، حيث يسببان العطش، ويزيدان الإحساس بالحموضة أثناء النوم.

ووصف «الفريق»، فى منشورات توعوية، «العرقسوس» بأنه «صيدلية متكاملة»، فهو مضاد للحموضة، وعلاج هائل لكل مشاكل المعدة، كما أثبتت بعض الدراسات قدرته على مقاومة البكتيريا المسببة لقرحة المعدة، فضلاً عن أنه يُعالج العصبية والاكتئاب، والتهابات الحلق والأحبال الصوتية، إلى جانب قدرته على علاج الالتهاب الكبدى الوبائى، ويقلل من الشعور بالعطش، مضيفاً: «العرقسوس ممنوع على أصحاب الضغط المرتفع والحوامل، مع ضرورة عدم تناوله بكميات كبيرة، والاكتفاء بكوب أو اثنين يومياً».

وحذرت حملة «صحتنا فى أسلوب حياتنا» من تناول الحلويات عقب الإفطار مباشرة، قائلة: «لو عايز متتخنش فى رمضان، متاكلش حلويات بعد الفطار بساعتين»، لتأثيرها السلبى على عملية الهضم.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

مطعم "السحور بألف جنيه" يرد على "السوشيال ميديا": أسعارنا معتمدة

مطعم "السحور بألف جنيه" يرد على "السوشيال ميديا": أسعارنا معتمدة

قال هشام وهبة، عضو منتدب بإحدى شركات المطاعم السياحية، التي تدير مطعما أصدر فاتورة سحور لأربعة أفراد قيمتها 926 جنيها
"رمضان" يعود لأهله في ثالث أيام عزائه: "الحزن تبدل زغاريد"

"رمضان" يعود لأهله في ثالث أيام عزائه: "الحزن تبدل زغاريد"

شاب يعود إلى أهله في ثالث يوم بعد دفنة جثته وإقامة العزاء، حيث كان يعمل في الأسكندرية دون علم أهله وعند اختفائه أبلغوا القسم ليخطرهم بوجود جثة مشابهة لمواصفاته
"من 1000 إلى 4000 جنيه".. فواتير السحور "نار"

"من 1000 إلى 4000 جنيه".. فواتير السحور "نار"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة "فاتورة سحور" بأحد المطاعم الشهيرة بالمعادي، وبلغ المبلغ النهائي للسحور في الفاتورة 3932 جنيه.
بالفيديو| شطاف الحمام يثير اختلاف علماء الأزهر: هل يفسد الصيام أم لا؟

بالفيديو| شطاف الحمام يثير اختلاف علماء الأزهر: هل يفسد الصيام أم لا؟

قال الشيخ أنس السلطان إن ماء شطاف دورات المياه يفسد الصيام.
تعرف على زميلك "الخبيث" في العمل وكيفية تجنبه

تعرف على زميلك "الخبيث" في العمل وكيفية تجنبه

بين "الجدعنة والطيبة والخبث والكذب".. تعددت صفات الموظفين داخل العمل، فمنهم من يساعد المحيطين به، وآخرون يعبثون للأذية.