تضم 4000 كلمة.. مليون شخص يتعلمون اللغة الفاليرية في Game of thrones

منذ عرض الموسم الأول نجح المسلسل في بناء قاعدة جماهيرية كبيرة حول العالم، حيث يعد "Game of thrones" أضخم عمل درامي تم عرضه في العالم.

ويعد "صراع العروش" واحدا من أضخم وأكبر وأشهر مسلسلات الخيال العلمي، وتدور أحداثه حول قارتي "ويستروس" و"إيسوس" في نهاية صيف طويل جدا، امتد لعقد من الزمن، حيث تتصارع 7 عائلات في معركة ملحمية للسيطرة على العرش الحديدي للممالك السبع.

وضم المسلسل لغتين ليس لهما مثيل في العالم وهما اللغة "الدوثراكية" الخاصة بأم التنانين "دينريس تارجيريان" واللغة "الفاليرية"، وهما من ابتكار الخبير اللغوي "ديفيد ج. بيترسون" الذي ابتكر أكثر من 50 لغة خيالية للأفلام والبرامج التليفزيونية.

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وعن بداية اشتراكه بالمسلسل، قال "ديفيد" إن منتجو المسلسل قبل عرضه أطلقوا مسابقة لمن يبتكر لغات جديدة للمسلسل، وإن المسابقة لم يكن لها شروط، ولذلك قضى "ديفيد" أكثر من 18 ساعة يوميا خلال حوالي شهر وابتكر فيهم 300 صفحة من القواعد اللغوية والترجمات والعبارات الثقافية.

وطور "ديفيد" لغات المسلسل مستعينا بكلمات و جمل المؤلف "جورج آر أر مارتن"، والتي كان من أبرز جملها "فالار مورجوليس" باللغة الفاليرية والتي تعني "جميع الرجال يجب أن يموتوا"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتعد من أشهر الكلمات التي تقولها النجمة "إيمليا كلارك" والتي تجسد دور "دينريس" ، "داكريس" وهي الكلمة المرادفة لنار التنين في اللغة الفاليرية، والتي تقولها "دينريس" لتنانيها من أجل أن تنفث النيران على أعدائها.

وقدمت "دولينجو" المنصة التعليمية الشهيرة على الإنترنت، دورات تعليمية للغة الفاليرية العليا، وقام أكثر من مليون و200 ألف شخص حول العالم بتسجيل أسمائهم لتعلم اللغة.

وابتكر "ديفيد" نسخيت من اللغة الفاليرية، اللغة الفاليرية العليا و تستخدم بين النبلاء والأثرياء، واللغة الفاليرية السفلى والمتسخدمة بين السكان العاديين، كما طور "ديفيد" اللغة "الدوثراكية" والمستخدمة من قبل "دروجو".

وأوضح "ديفيد" أن اللغة "الدوثراكية" تضم حوالي 4000 كلمة بينما تضم اللغة "الفاليرية" حوالي 2000 كلمة، ومن أجل مساعدة طاقم العمل على إتقان اللغات، سجلها "ديفيد" بصوته بحيث يكون لدى الممثلون نموذج لنطق اللغات.

ومن المنتظر أن تعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "Game of thrones" والموسم الثامن، يوم 19 مايو المقبل لتنهي صراعا دام لسنوات وتحسم الفائز بالعرش الحديدي للمالك السبعة.