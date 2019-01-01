في اليوم الخامس من رمضان.. الجمهور يبحث عن مواعيد مسلسل زي الشمس

لا تزال تتصدر مسلسلات رمضان محرك البحث "جوجل" في اليوم الخامس، ويبحث المصريون عن بعض المسلسلات، لمتابعتها بعد تحقيق صدى كبير وآخرون لمشاهدة الحلقة على الإنترنت.

وفي اليوم الخامس من شهر رمضان يتصدر مسلسل "لمس أكتاف"، لمحمد رمضان و"زي الشمس" لدينا الشربيني، محرك البحث جوجل بينما لم يظهر في التوقيت الحالي أي مسلسلات أخرى بجانبهما.

وتصدر أمس في الصباح الباكر مسلسل "زي الشمس" بلا منافس، وبدأت بعض مسلسلات رمضان الأخرى في الظهور على محرك البحث جوجل من بعد الظهر أو العصر، حيث احتل القائمة كل من "زلزال"، "ولد الغلابة"، "هوجان"، "البرنسيسة بيسة"، و"كلبش".

ويبحث الجمهور عن مواعيد مسلسل "زي الشمس"، حيث تصدر ذلك محرك البحث جوجل وهو ما يعني أن هناك عددا من الجمهور، بدأوا في متابعة المسلسل في اليوم الخامس من رمضان لتحقيقه صدى كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعلهم يبحثون عنه ويدخل في حيز اهتمامهم لمتابعته خلال الشهر الكريم.

وفيما يلي نبذة مختصرة على المسلسلات التي تصدرت اليوم محرك البحث جوجل:

زي الشمس

تدور أحداث مسلسل "زي الشمس"، حول نور، التي تعيش صراع عائلي إنعكس على شخصيتها وعلى تصرفاتها وإندفاعها وجموحها في الحياة بعد دراستها للقانون، تنطلق نور في أجواء غير مستقرة تدفعها لعدد من ردود الأفعال غير المتوقعة، ما يُفجر الكثير من المفاجآت.

ويشارك البطولة مع دينا الشربيني كل من جمال سليمان، أحمد داود، وأحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، ريهام عبد الغفور، وأحمد مالك والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

لمس أكتاف

كعادته يقدم الفنان ياسر جلال دراما الأكشن، وذلك من خلال مسلسل "لمس أكتاف" من خلال شخصية المصارع (أدهم عبد الجابر) الذي يتورط في أعمال إجرامية، تتباين ردود فعله خلالها، وتتصاعد الأحداث، لا سيما بعد قراره بالتراجع وإبداء رغبته في عيش حياة آمنة مستقرة.

ويُشارك في البطولة مع ياسر جلال كل من هبه عبد الغني، حنان مطاوع، سمر مرسي، محمد عز، دنيا، إيمان العاصي، من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.