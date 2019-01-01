في اليوم الخامس من رمضان.. الجمهور يبحث عن مواعيد مسلسل زي الشمس

02:11 م | الجمعة 10 مايو 2019
البحث عم مواعيد مسلسل زي الشمس

البحث عم مواعيد مسلسل زي الشمس

كتب: منة العشماوي

أخبار متعلقة

مسلسل زي الشمس..المخرج ينهي الجدل حول مشهد دينا الشربيني وأحمد السعدني

مسلسل زي الشمس..المخرج ينهي الجدل حول مشهد دينا الشربيني وأحمد السعدني

تامر حبيب مشيدا بمسلسل "زي الشمس": خرجوني من مود كئيب

تامر حبيب مشيدا بمسلسل "زي الشمس": خرجوني من مود كئيب

دينا الشربيني تكتشف خيانة شقيقتها في الحلقة 3 من "زي الشمس"

دينا الشربيني تكتشف خيانة شقيقتها في الحلقة 3 من "زي الشمس"

"زي الشمس" يحتل مواقع التواصل الاجتماعي.. وإشادات بأداء دينا الشربيني

"زي الشمس" يحتل مواقع التواصل الاجتماعي.. وإشادات بأداء دينا الشربيني

لا تزال تتصدر مسلسلات رمضان محرك البحث "جوجل" في اليوم الخامس، ويبحث المصريون عن بعض المسلسلات، لمتابعتها بعد تحقيق صدى كبير وآخرون لمشاهدة الحلقة على الإنترنت.

وفي اليوم الخامس من شهر رمضان يتصدر مسلسل "لمس أكتاف"، لمحمد رمضان و"زي الشمس" لدينا الشربيني، محرك البحث جوجل بينما لم يظهر في التوقيت الحالي أي مسلسلات أخرى بجانبهما.

وتصدر أمس في الصباح الباكر مسلسل "زي الشمس" بلا منافس، وبدأت بعض مسلسلات رمضان الأخرى في الظهور على محرك البحث جوجل من بعد الظهر أو العصر، حيث احتل القائمة كل من  "زلزال"، "ولد الغلابة"، "هوجان"، "البرنسيسة بيسة"، و"كلبش".

ويبحث الجمهور عن مواعيد مسلسل "زي الشمس"، حيث تصدر ذلك محرك البحث جوجل وهو ما يعني أن هناك عددا من الجمهور، بدأوا في متابعة المسلسل في اليوم الخامس من رمضان لتحقيقه صدى كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعلهم يبحثون عنه ويدخل في حيز اهتمامهم لمتابعته خلال الشهر الكريم.

وفيما يلي نبذة مختصرة على المسلسلات التي تصدرت اليوم محرك البحث جوجل:

زي الشمس

تدور أحداث مسلسل "زي الشمس"، حول نور، التي تعيش صراع عائلي إنعكس على شخصيتها وعلى تصرفاتها وإندفاعها وجموحها في الحياة بعد دراستها للقانون، تنطلق نور في أجواء غير مستقرة تدفعها لعدد من ردود الأفعال غير المتوقعة، ما يُفجر الكثير من المفاجآت.

ويشارك البطولة مع دينا الشربيني كل من جمال سليمان، أحمد داود، وأحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، ريهام عبد الغفور، وأحمد مالك والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

لمس أكتاف

كعادته يقدم الفنان ياسر جلال دراما الأكشن، وذلك من خلال مسلسل "لمس أكتاف" من خلال شخصية المصارع (أدهم عبد الجابر) الذي يتورط في أعمال إجرامية، تتباين ردود فعله خلالها، وتتصاعد الأحداث، لا سيما بعد قراره بالتراجع وإبداء رغبته في عيش حياة آمنة مستقرة.

ويُشارك في البطولة مع  ياسر جلال كل من هبه عبد الغني، حنان مطاوع، سمر مرسي، محمد عز، دنيا، إيمان العاصي، من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

مطعم "السحور بألف جنيه" يرد على "السوشيال ميديا": أسعارنا معتمدة

مطعم "السحور بألف جنيه" يرد على "السوشيال ميديا": أسعارنا معتمدة

قال هشام وهبة، عضو منتدب بإحدى شركات المطاعم السياحية، التي تدير مطعما أصدر فاتورة سحور لأربعة أفراد قيمتها 926 جنيها
وائل نور وفنانان راحلان ظهروا بمسلسلات رمضان 2019.. "اللي مثِّل مامتش"

وائل نور وفنانان راحلان ظهروا بمسلسلات رمضان 2019.. "اللي مثِّل مامتش"

وائل نور لم يكن الفنان الوحيد الذي أحيت دراما رمضان ذكراه هذا العام، حيث تواجد فنانون راحلون آخرون في أعمال رمضان 2019 بعد رحيلهم.
دمياط تبكى «طبيب الغلابة» الشاب: أنقذ حياة المئات بالمجان

دمياط تبكى «طبيب الغلابة» الشاب: أنقذ حياة المئات بالمجان

حرصه على مساعدة المرضى كان سبباً فى شعبيته بين أهالى دمياط الذين أطلقوا عليه «طبيب الغلابة»، فقد كان يذهب للمرضى فى منازلهم لتوقيع الكشف الطبى عليهم دون مقابل
"مفيش حد فوق القانون".. تغريم "حمامة" 25 يورو: تجاوزت السرعة المقررة

"مفيش حد فوق القانون".. تغريم "حمامة" 25 يورو: تجاوزت السرعة المقررة

نشرت الشرطة الألمانية صورة حمامة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وجهت اليها الشرطة غرامة 25 يورو بسبب السرعة الزائدة.
رجل يطارد زوجته بـ"سكين" قبل الإفطار: "نسيت تحط العصير في التلاجة"

رجل يطارد زوجته بـ"سكين" قبل الإفطار: "نسيت تحط العصير في التلاجة"

تسبب نسيان زوجة كويتية وضع العصائر في الثلاجة قبل الإفطار في مشاجرة عنيفة بينها وبين زوجها أدى لمطاردتها بسكين.