مجلس الشورى السعودي يسمح بتقديم "الشيشة" في المقاهي والمطاعم

الشيشة- صورة أرشيفية
أقر مجلس الشورى السعودي، مقترحًا بنظام يسمح بتقديم منتجات "الشيشة" إلى رواد المطاعم والمقاهي بالمملكة، وفقا لضوابط محددة.
وفي أولى جلسات المجلس برمضان، أقر المجلس تقديم التبغ في المقاهي، مع فرض ضرائب عالية على الجهة المقدمة تصل إلى 100%، مع حظر تقديمها لمن لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.
وجاءت التوصية، ضمن مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات حول إعادة المعاملة المتعلقة بالضوابط والرسوم المقترحة للترخيص للمقاهي والمطاعم بتقديم التبغ داخل المدن.
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