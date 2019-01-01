بلدة تعرض 500 منزل للبيع بأقل من يورو

01:54 ص | الأربعاء 08 مايو 2019
الريف الإيطالي

الريف الإيطالي

كتب: الوطن

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طرحت بلدة موسوميلي الواقعة شمالي جزيرة صقلية الإيطالية، 500 منزل للبيع بسعر أقل من يورو واحد.

جاء هذا الفعل من قبل البلدة الإيطالية رغبة منها في إعادة الحياة إلى منازلها المهجورة، والتي تتميز بصغر مساحتها ولكن تتمتع بإطلالتها الجميلة على الريف الإيطالي، بحسب مانشرت صحيفة "Daily Mail" البريطانية.

وعلى الراغبين في شراء المنازل، إعادة تجديدها خلال 3 سنوات، وإلا فسيكون معرضا لخسارة وديعته التي تقدر بـ8 آلاف دولار.

وتقدر تكلفة المتر الواحد حوالي 107 دولارات، بالإضافة إلى رسوم تتراوح بين 4 إلى 6 آلاف دولار.

وتشهد العديد من القرى الإيطالية هجرة شبه جماعية إلى المدن بحثا عن العمل الأمر الذي دفع سلطات هذه القرى إلى طرح المنازل للبيع بأسعار رخيصة في محاولة لإعادة إحياء هذه القرى.

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