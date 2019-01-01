بالفيديو| عقدة الجولة قبل الأخيرة تهدد محمد صلاح أمام نيوكاسل

01:19 م | السبت 04 مايو 2019
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

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يخوض فريق ليفربول في التاسعة إلا ربع من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مباراته الهامة والمرتقبة أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، في إطار منافسات الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليج).

يدخل فريق ليفربول تلك المباراة وعينه على تحقيق الثلاث نقاط، آملًا في تضييق الخناق على منافسه على لقب الدوري مانشستر سيتي، المتصدر لجدول ترتيب المسابقة برصيد 92 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن "الريدز".

ومن المتوقع أن يقود نجم المنتخب المصري محمد صلاح، تشكيل فريق ليفربول خلال المباراة، لاسيما عقب الأداء المميز الذي ظهر به في مباراة برشلونة ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم هزيمة فريقه بثلاثة أهداف نظيفة.

ويأمل محمد صلاح في فك عقدة الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي التي أصابته خلال الموسم الماضي، حيث واجه فريق ليفربول في الجولة 37 من الموسم الماضي فريق تشيلسي، وخسر المباراة بهدف نظيف لصالح "البلوز".

ويحتل محمد صلاح، حتى الآن، صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدف وبفارق هدف نظيف عن زميله بالفريق ساديو ماني صاحب الوصافة.

كان محمد صلاح، فاز اليوم بجائزة أجمل أهداف النادى عن شهر أبريل الماضي.

وأعلن الموقع الرسمي لنادي ليفربول عن نتائج تصويت الجماهير عن أفضل هدف، وجاء في المركز الأول هدف الفرعون المصري في مرمى تشيلسي في الجولة الـ34 من بطولة البريمييرليج.

وكانت هناك 3 أهداف أخرى في شهر أبريل سجلها هداف ليفربول، بواقع هدف أمام ساوثهامبتون وهدفين أمام هدرسفيلد.

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