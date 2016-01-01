3 سنوات قاسية على أسرة لاعبة يد الأهلي.. "الابنة لحقت بأبيها"

نعى النادي الأهلي مساء اليوم، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات نور أحمد كمال حافظ، التي توفيت عن عمر يناهز 23 عامًا.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا يقدم من خلاله العزاء إلى أسرة لاعبته، دون تحديد أسباب الوفاة.

ويُزيد خبر وفاة "نور"، المزيد من الحزن والأسى إلى قلوب أسرة لاعبة النادي الأهلي، التي ودعت قبل 3 سنوات من الآن، والدها أحمد كمال حافظ، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد السابق، في 27 يناير 2016.

وتمتلك عائلة نور كمال حافظ، تاريخًا طويلًا داخل النادي الأهلي، حيث كان والدها عضوًا في مجلس إدارة النادي الأهلي سابقًا، أما جدها كمال حافظ، تولى منصب مدير النادي الأهلي الأسبق.

وكانت نور أحمد حافظ، توجت قبل أيام ببطولة دوري السوبر، بعد الفوز على فريق الشمس، بنتيجة ٢٨-٢٤، في المباراة النهائية، التي جمعت الفريقين مساء الأحد 21 أبريل الماضي، على الصالة المغطاة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وكان التتويج بدوري السوبر هو أفضل ختام لموسم مميز لسيدات الأهلي، بعد التتويج بالدوري، والكأس، وبطولة منطقة القاهرة.