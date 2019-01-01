البزاوي ينتقد غلاء أسعار تذاكر كأس أمم أفريقيا.. ومحمد صلاح يرد عليه

01:10 ص | الثلاثاء 30 أبريل 2019
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: أحمد حامد دياب

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انتقد الفنان محمود البزاوي غلاء أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات كأس الأمم الأفريقية.

ونشر البزاوي على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يعني سعر تذكرة كاس الأمم الدرجة التالتة بـ200 جنيه وطبعا لو قدرت تدفع الـ200 جنيه هاتحب تجيب سندوتش جوا عشان جعان فها يبقى بـ100 جنيه مثلا وإزازة الميه بـ30 جنيه مثلا.. يعني لو واخد ابني معايا هأقعد في الدرجة التالتة وهادفع 800 جنيه مثلا.. ومطلوب مني وأنا خارج أدعي للمنتخب".

وتفاعل مع "البزاوي" لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح قائلًا: "اوعي تفكر تقعد مقصورة كده هتدعي للمنتخب بجد"، ليرد عليه: "إحنا هاندفع وهاندعي عشانك يا كابتن محمد صلاح ربنا يوفقكم وتفرحونا".

 

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