ورود «إيهاب» تخطف زبائن الفسيخ والبصل: الرزق على الله

08:22 م | الإثنين 29 أبريل 2019
«إيهاب» ينتظر زبائن الورد البلدى على الرصيف

«إيهاب» ينتظر زبائن الورد البلدى على الرصيف

كتب: سلمى سمير

أخبار متعلقة

بالورود والأشجار.. كورنيش الإسكندرية يتزين لاحتفالات عيد الربيع

بالورود والأشجار.. كورنيش الإسكندرية يتزين لاحتفالات عيد الربيع

أسقف الإسماعيلية: عيد القيامة تزامن مع تفتح ورود الربيع محبة وفرحة

أسقف الإسماعيلية: عيد القيامة تزامن مع تفتح ورود الربيع محبة وفرحة

عروض فنية في احتفالية أعياد الربيع بالشرقية

عروض فنية في احتفالية أعياد الربيع بالشرقية

استمرار انطلاق رحلات أعياد الربيع الجوية للمدن الساحلية بمطار القاهرة

استمرار انطلاق رحلات أعياد الربيع الجوية للمدن الساحلية بمطار القاهرة

يقف والابتسامة تعلو وجهه، يغازل المارة بعبارة «الفل للفل والورد للورد»، ليجذب الزبائن لشراء الورود التى يبيعها، احتفالاً بأعياد الربيع. هيئة إيهاب محمد لا تبدو غريبة، بينما مجاورته لمحل «فسيخ» بمنطقة السيدة زينب كانت لافتة للنظر.

حيث توجد سلال ممتلئة عن آخرها بالورود على مقربة من صناديق الأسماك المملحة، رغم تناقض الروائح المنبعثة من كل منها، وكثيراً ما يسخر المارة من المشهد، مرددين «إيه جاب القلعة جنب البحر»، ولكنه لا يكترث بهم: «الرزق بتاع ربنا، وأنا مبسوط وراضى، زى ما الزبون بيشترى حزمة بصل وملانة، كمان بيشترى وردتين»،

يبيع «إيهاب» الورود بمنطقة السيدة زينب على مدار الـ15 عاماً الماضية، ما جعل له زبوناً خاصاً من السيدات اللاتى يقصدنه لتزيين «فازاتهن» الفارغة بالورود الطبيعية رخيصة الثمن: «عيد الربيع موسم بالنسبة لى، طول السنة بفرش الورد على الرصيف ومحدش بيقرب منه، لكن فى شم النسيم الناس بتجيب ليمون وبصل وييجوا ياخدوا منى ورد، يعيّدوا بيه على أسرهم، ويعمل منظر جمالى على السفرة».

تتراوح أسعار الورد البلدى لدى «إيهاب» بين 5 و20 جنيهاً: «أسعارى رخيصة مش زى المحلات، بيطلع لى فى اليوم العادى 50 جنيه، وبيزيد المكسب فى شم النسيم، والناس بتشترى منى عشان توفر، ويستقبلوا الربيع بطاقة حب»، ويعد الورد البلدى هو الأكثر مبيعاً من بين الأنواع التى يستعرضها: «الورد الأحمر والفوشيا بيطلبه الزبون تحديداً فى الربيع، وببيع كمان أنواع تانية زى الكوين وستاتس وجليون، لكن محدش بيقرب لها، فبضطر أستخدمها وأزين بها الفازات اللى بعملها».

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

معجزة "النار المقدسة" في سبت النور.. تحدث من 913 عاما

معجزة "النار المقدسة" في سبت النور.. تحدث من 913 عاما

ترتبط ما يعتقد المسيحيون بأنه معجزة "النار المقدسة" أو "النور المقدس" الذي يخرج بحسب اعتقادهم من قبر المسيح داخل كنيسة القيامة
سر انقسام سيارات "لامبورجيني" إلى نصفين عند تعرضها للحوادث

سر انقسام سيارات "لامبورجيني" إلى نصفين عند تعرضها للحوادث

تعتبر السيارات "اللامبورجيني" من أغلى السيارات حول العالم، التي تتميز بقوتها ومتانتها بين سيارات العالم المختلفة.
مطرب شاب يعتزل الحفلات الغنائية: "فيها شبهة حرمانية.. ومرضي كان رسالة"

مطرب شاب يعتزل الحفلات الغنائية: "فيها شبهة حرمانية.. ومرضي كان رسالة"

قرر المطرب الشاب محمد عبد العال، الشهير بـ"مادو"، اعتزال إقامة الحفلات الغنائية، والابتعاد عن اتخاذ الغناء كمصدر رزق له، ولكن كـ"مجرد هواية".
عمر الشريف في لقاء قديم: "فلوس التمثيل حرام.. أنا مجرد بحفظ كلمتين"

عمر الشريف في لقاء قديم: "فلوس التمثيل حرام.. أنا مجرد بحفظ كلمتين"

صرح الفنان الراحل عمر الشريف، باعتقاده أن فلوس التمثيل "حرام" نظرًا لأنها غير مستحقة.
صفحة ليفربول تحتفي بـ"يوجا صلاح": حرك شفايفك علشان مش شايفك

صفحة ليفربول تحتفي بـ"يوجا صلاح": حرك شفايفك علشان مش شايفك

علقت صفحة نادي ليفربول الإنجليزي على احتفال لاعبنا المصري محمد صلاح بهدفه في شباك نادي هيدرسفيلد الإنجليزي في بطولة البريميرليج