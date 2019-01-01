بالصور| "أبو ظبي" تعلن أول مذيع "روبوت" ناطق بالعربية في العالم

04:27 ص | الإثنين 29 أبريل 2019
مذيع باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

مذيع باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

كتب: كريم عثمان

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بهدف تقديم النشرات الإخبارية باللغة العربية، أعلنت "أبوظبي للإعلام" عن استقطاب وتطوير أول مذيع "روبوت" باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، ويشبه تمامًا الإنسان الطبيعي، ليعرض الأخبار على مختلف قنوات شبكة "تلفزيون أبوظبي". 

واتفقت "أبو ظبي" مع شركة "سوجو" الصينية، بالتعاون مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، ليكون أول مذيع ذكاء اصطناعي ناطق بالعربية في العالم، صوتاً وتفاعلاً مع اللغة في تعابير الوجه والملامح.

وبفضل الخوارزميات الرائدة وأحدث تكنولوجيا تركيب الكلام وتحديد الصور والتعلم المعمق، يقدم أول مذيع باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي صورة مشابهة للحقيقة عن المذيع البشري المحترف.

وتمنح التكنولوجيا المتطورة إمكانية تحويل المُدخلات النصية إلى حركة شفاه مناسبة، وهو ما يوفر عمل برامج عالية الجودة للجمهور المتلقي للرسالة الإعلامية.

وستتمكن "أبوظبي للإعلام" من توفير بث تلفزيوني إخباري متعدد الأشكال ذي فعالية عالية طوال العام، من خلال دمج أول مذيع باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل هذه التكنولوجيا على تسهيل التفاعل بين الآلات والبشر.

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