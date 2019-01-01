دراسة: تناول الماء يساعد في خسارة الوزن

03:17 ص | الأربعاء 24 أبريل 2019
شرب الماء- صورة أرشيفية

شرب الماء- صورة أرشيفية

كتب: الوطن

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ممارسة الرياضة واتباع حمية غذائية قاسية تتطلب التحلي بالصبر والقدرة على التحمل في أوقات كثيرة، ولكن يوجد وسيلة فعالة وبسيطة قد تغني عن كل الوسائل المرهقة وهي شرب الماء.

نقل موقع "دويتشه فيله" عن موقع مجلة "فوكوس" الألمانية أن شرب الماء على معدة فارغة صباح كل يوم يمكن أن يساعد الجسم في التخلص من الوزن الزائد.

وتناول كأس ماء كبير مباشرة بعض الاستيقاظ من النوم مفيد جدا للصحة، والسبب أن شرب الماء على معدة فارغة يُحسن عمليات تجديد الخلايا والتطهير التي يقوم بها الجسم تلقائياً كل ليلة، ويقوي من فعالية الكبد.

لذلك يجب شرب الماء غير البارد كل صباح وعلى رشفات، وبالإضافة لكل ما سبق، توصلت دراسات عديدة إلى أن شرب الماء يومياً على معدة فارغة يمكن أن يساعد حقاً في تخفيف الوزن.

ويزيد شرب الماء من معدل حرق السعرات الحرارية في الجسم، لأن الماء يساعد أيضاً في تثبيط الشهية والسيطرة على الجوع.

شرب كوب من الماء قبل تناول الأكل يمكن أن يساعد في الحد من أكل الوجبات الخفيفة وغير الضرورية.

ويعتبر شرب الماء من الطقوس الصباحية الشائعة في عدة بلدان، ففي اليابان مثلاً وضعت الجمعية الطبية اليابانية عدة قواعد لشرب الماء على معدة فارغة.

ومن بين أبرز هذه القواعد شرب ما يقارب نصف لتر من الماء مباشرة بعد الاستيقاظ، حيث يُفضل البدء بكأس صغير من الماء وزيادة الكمية تدريجياً. زيادة على ذلك، الانتظار نحو 45 دقيقة ثم تناول وجبة الإفطار بعد ذلك.

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