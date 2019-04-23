بالفيديو| قبل "زلزال".. تترات مسلسلات مصرية من أداء نبيل شعيل

كشف الممثل محمد رمضان عن جزء من أغنية تتر مسلسله الجديد "زلزال"، الذي يغنيه النجم نبيل شعيل.

ونشر رمضان مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب "تشرفت بوجود صوت النجم الكبير نبيل شعيل على تتر مسلسلى القادم زلزال تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال إخراج العبقرى إبراهيم فخر".

تتر "زلزال" ليس أول تتر مسلسل مصري يكون من أداء الفنان الكويتي نبيل شعيل، إذ غنى في مسلسلين من قبل.

قصص الإنسان في القرآن

قام الفنان نبيل شعيل بأداء تترات المسلسل الكارتوني قصص الإنسان في القرآن، الذي عرض عام 2012، وكانت الأغاني من كلمات محمد بهجت وألحان محمود طلعت.

تتناول حلقات المسلسل قصصاً لأشخاص ذكروا في القرآن الكريم، مثل النمرود، وأصحاب الأخدود، وصاحب الجنتين، وطالوت وجالوت، وذو القرنين، ويأجوج ومأجوج، ومؤمن آل فرعون، وغيرها من القصص التي تحمل في طياتها العبرة والحكمة.

والمسلسل الكارتوني من ﺇﺧﺮاﺝ مصطفى الفرماوي وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد أحمد بهجت، وأداء يحيى الفخراني، ماجد الكدواني، لطفي لبيب، أحمد خالد، محمود عامر، محمود عبدالغفار، طارق إسماعيل، شهيرة فؤاد.

جدار القلب

غنى نبيل شعيل تترات جدار القلب، كإهداء للفنانة القديرة سميرة أحمد، عام 2008، وهي من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد وألحان زياد الطويل.

وحكي المسلسل قصة الدكتورة "كريمة" المسؤولة عن قسم "المتهمين" بمستشفى الأمراض العقلية، والمشهود لها بالشرف والأمانة، عند تعاملها مع حالة محولة من المحكمة لرجل أعمال ثرى متهم بقتل زوجته، يحاول محاميه رشوتها لكنه يفشل.

من إخراج أحمد صقر وتأﻟﻴﻒ أحمد عبدالرحمن، وبطولة سمية أحمد ومصطفى فهمي ومنة فضالي وريم البارودي ورجاء الجداوي وإيمي ونسرين إمام.