حكومات "التواليت واليوجا".. أغرب أسماء الوزارات حول العالم

06:39 م | الثلاثاء 23 أبريل 2019
أبرزها "التواليت والوحدة" اغرب الوزارت حول العالم

أبرزها "التواليت والوحدة" اغرب الوزارت حول العالم

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

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استحدثت دولة الإمارات العربية منظمة عمل جديدة تحت مسمى "اللا مستحيل" وذلك بعد 3 أعوام من تأسيسها وزارة السعادة، حيث كتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "أطلقنا اليوم منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الامارات.. وزارة اللا مستحيل"، لافتاً إلى إلى أنها وزارة غير تقليدية، بدون وزير، والقائمين عليها أعضاء مجلس الوزراء.

وزارة السعادة في فنزويلا

وتعد هذه الوزرة محل اهتمام الكثيرين نظرا لغرابتها وخاصة فى الدول العربية، لكنها لم تكن هي الأولى من نوعها، ففي أكتوبر 2013 تم إنشاء وزارة جديدة في فنزويلا للسعادة الاجتماعية من قبل نيكولاس مادورو، الرئيس الفنزويلي، ويأتي الهدف من ذلك تخفيف حدة الفقر والرعاية السامية والحساسة، للمواطنين وتوفير احتياجاتهم، مع الاهتمام بكبار السن وتنفيذ البرامج الاجتماعية.

وزارة النساء في تونس

ومن بين الوزارات الغريبة في العالم، وزارة النساء في تونس، حيث شكل النساء وزارة خاصة لهن، تتمثل مهامها في تنفيذ سياسة الحكومة التونسية في مجالات المرأة والأسرة والطفولة، وإيلاء العناية الخاصة بالمرأة والأسرة والطفولة، وتقديم خدمات إعلامية تتعلق بالمرأة والأسرة والطفولة، فضلا عن القيام بالبحوث والدراسات في مجالات الأسرة، والإشراف على المؤسسات التي تعمل في مجالات المرأة والأسرة والطفولة.

وزارة اليوجا في الهند

أما الوزارة الأغرب، فكانت في الهند، حينما عين رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، في نوفمبر 2014، وزيرًا جديدًا لتعزيز رياضة اليوجا القديمة، إضافة إلى الأنظمة المختلفة للطب التقليدي.

وتولى شريباد يسو نايك إدارة قسم اليورفيدا واليوجا والمداواة الطبيعية والطب اليوناني، وهو ضمن 21 وزيرًا تم الإعلان عن تعيينهم، وكانت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا قد أعلنت سابقًا إن مهمة الإدارة هي تعزيز الطب البديل مع التركيز على اليورفيدا، التي تعني علم الحياة، وقالت الحكومة إنها تعتزم إقامة إدارات ومستشفيات تقدم الطب البديل لتحسين خدمات الصحة في البلاد.

ويعد مودي، وهو نباتي ويمارس اليوجا منذ أعوام، من المدافعين عن الطب البديل واليوجا، وقد دعا الأمم المتحدة للاحتفال بيوم اليوجا، كما ناقش هذه الرياضة مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال زيارته الولايات المتحدة الأمريكية.

وزارة التعاون والفرانك فونية

وفي فرنسا تم تعيين السناتور الاشتراكي جان ماري بوكل الذي يمثل الجناح الليبرالي في الحزب الاشتراكي سكرتير دولة للتعاون والفرانكفونية، وهي وزارة تعني فقط بالدول المتحدثة للفرنسية، وتعدها بعض تلك الدول بوزارة المستعمرات، لأنها تتدخل ثقافيًا بشؤون تلك الدول، إلى جانب إيريك بوسون الذي انشق على مرشحة الحزب الاشتراكي للرئاسة سيجولين رويال وتولي في هذه الوزارة الجديدة منصب سكرتير الدولة للآفاق والتقييم والسياسات العامة، وهي وزارة متخصصه لوضع السياسات العامة لفرنسا فقط.

وزارة الوحدة

منذ فترة أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية عن تعيين وزيرة لمكافحة الشعور بالوحدة في أبريل 2018، وكانت الوزيرة المختارة هى "ترايسى كروتش"، وقالت ماى وقتها "الكثير من الناس يشعرون بالوحدة وهذا أمر محزن فى الحياة الحديثة".

وزارة التواليت

وهى وزارة غير رسمية في اليابان، حيث أصرت وزيرة تمكين المرأة هاروكو أريمورا، على إضافته لنفسها في 2014 وذلك لأنها تؤمن بأهمية تطوير المراحيض العامة من أجل تمكين المرأة في أماكن العمل.

 

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