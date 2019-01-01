بالفيديو| شرطة أستراليا تعيد فأرا أليفا إلى صاحبه بعدما فقده

أن يفقد رجلًا مشردًا في الشارع فأرًا أليفًا كان أتخذه بمثابة الصديق، أمرًا من المفترض أن يمر مرور الكرام، إلا أن عكس ذلك تمامًا هو ما حدث في أستراليا.

في نيو ساوث ويلز بأستراليا، فقد رجلًا فأره الأليف بعدما تركه لاستخدام الحمام، وعندما عاد لم يجده، حيث رأت امرأة الفأر واعتقدت أن صاحبه تخلى عنه، لتأخذه حتى تهتم به وترعاه، وفقًا لـ"سبوتنيك".

شرطة نيو ساوث ويلز، اهتمت بالأمر، حيث نشرت عبر صفحته الرسمية عبر "فيس بوك"، بأن يبلغ من يدري شيئًا عن الفأر لينجحوا بالنهاية، في العثور على الفار، وإرجاعه إلى صاحبه.

ونشرت الشرطة الأسترالية مقطع فيديو يظهر لحظة عودة الفأر إلى صاحبه، الذي أظهرت مشاعر حقيقية بين الرجل وفأره الأليف.