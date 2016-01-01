بينها "نجار وطباخ".. مهن أفراد العائلة الملكية البريطانية

04:45 ص | الثلاثاء 23 أبريل 2019
الملكة إلزابيث

الملكة إلزابيث

كتب: الوطن

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العائلة المالكة في بريطانيا تضم أفرادا بخلاف الملكة إليزابيث الثانية وولي عهدها الأمير تشارلز وولديه ويليام وهاري، لكن هناك كثير من الأمراء والأميرات وأصحاب الألقاب الملكية.

من الغريب أن العديد من أفراد العائلة الملكية البريطانية يعملون في وظائف عادية للغاية بين أفراد الشعب.

ونقل موقع "دويتشه فيله" عن مجلة "بروميفلاش" الألمانية المتخصصة في أخبار المشاهير، أن الليدي إميليا ويندسور، حفيدة أحد أبناء عمومة الملكة، البالغة من العمر 23 عاما، تعمل عارضة أزياء، وتوجتها مجلة "تاتلر" البريطانية عام 2016 بلقب "أجمل فرد في العائلة المالكة".

وبخلاف إميليا، يعمل الفيسكونت لاسيل، صاحب الرقم 53 في ترتيب وراثة التاج البريطاني، طباخاً في أحد مطاعم شرق العاصمة لندن.

وعن بيتر فيليب ابن الأميرة آن، الابنة الوحيدة للملكة الحالية، صاحب الـ41 عاما، عمل سابقاً في شركة "جاجوار" للسيارات، ثم أصبح رئيسا لوكالة لإدارة الرياضيين.

وهنك أيضا الليدي روز جيلمان، ابنة إحدى بنات عمومة الملكة، تعمل في صناعة الأفلام، وشاركت في إنتاج سلسلة أفلام "هاري بوتر" ومسلسل "ليتل بريتن" الكوميدي.

ويعمل ديفيد أرمسترونج جونز، ابن أخت الملكة إليزابيث، نجار الأثاث في في دار "كريستي" للمزادات، واللورد فريدريك، الذي يعمل محللاً مالياً في الولايات المتحدة.

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