"مرتبه تأخر شويتين".. كوري يشعل النيران في شقته ويقتل 5 من جيرانه

ينتظر الكثيرون بداية الشهر الجديد بفارغ الصبر لصرف الرواتب والمستحقات المالية، وقد ينتاب البعض غضب بسبب تأخرها وهو ما حدث مع شاب من كوريا الجنوبية عبر عن غضبه واستيائه من تأخر المرتبات بطريقة غريبة تسببت في إيذاء جيرانه، وأشعل النار في شقته وقتل 5 أشخاص حاولوا الهرب من النيران المشتعلة.

وألقت شرطة كوريا الجنوبية، القبض على الرجل الذي يبلغ من العمر 42 عاما، وقال ضابط شرطة بمدينة جينجو، بالعاصمة سول، إن الرجل أحرق شقته قبل الفجر، وهاجم سكان في المبنى حاولوا الفرار من النيران باستخدام وتمنكوا القفز عن طريق سلم، بحسب موقع "دويتش فيله".

وكان من بين القتلى فتاة تبلغ من العمر 12 عاما قام بطعنها كما أصيب 13 شخصا آخرين، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، وألقي القبض على الرجل المتسبب في الحريق بموقع الحاث بعد مواجهة قصيرة مع الشرطة واعترف أنه ارتكب هذه الجرائم "بسبب شعوره بالظلم لتأخر أجوره"، فيما قال الجيران "إنه يعاني من مشكلات عقلية".