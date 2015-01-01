حكاية مسلسل أوكراني تحقق على أرض الواقع.. "خادم الشعب أصبح رئيسا"

11:51 م | الأحد 21 أبريل 2019
زيلينكسي

زيلينكسي

كتب: رامي مصطفى

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حقق فولوديمير زيلينكسي، فوزًا ساحقًا على بترو بوروشنكو، في الانتخابات الرئاسية المقامة حاليًا في أوكرانيا، فوفقًا للمؤشرات الأولية وصلت الأصوات لصالح زيلينكسي إلى 73.2 بالمئة، حسب "فرانس 24".

"زيلينكسي" من مواليد 25 يناير 1978، وهو في الأصل ممثل كوميدي، وكاتب سينمائي، ومخرج، بالإضافة إلى كونه منتجا فنيا، قبل أن يصبح سياسيًا.

ويبدو أن تقلد منصب الرئاسة كان حلمًا يراود "زيلينكسي" من عدة سنوات، حيث أنه كان بطلًا لمسلسل أوكراني حمل اسم "خادم الشعب"، يتحدث عن مواطن عادي وجد نفسه رئيسًا في النهاية.

وتدور أحداث المسلسل، الذي تحول إلى واقع بتقلد "زيلينكسي" منصب الرئيس أخيرًا، حول مدرس تاريخ في المدرسة الثانوية يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ويفوز في الانتخابات الرئاسية لأوكرانيا، بعد أن ظهر في مقطع فيديو يصرخ ضد الفساد الحكومي في أوكرانيا، ليحصل على شعبية كبيرة ويرشح نفسه إلى الرئاسة ويفوز بها.

المسلسل قدمه رئيس أوكرانيا الحديث في عام 2015، قبل أن يقوم بتسجيل حزب أوكراني سياسي في عام 2017 يحمل نفس اسم المسلسل "خادم الشعب"، ويبدأ من هنا "زيلينكسي" ممارسة السياسة، قبل أن يحصل على مقعد الرئيس في النهاية.

عامان هما الفاصل بين المسلسل وبين تكوين الحزب، ليفصل عامان آخران بين دخول "زيلينكسي" عالم السياسة وبين تقلده منصب الرئيس.

 

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