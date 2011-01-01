"مُترجمة".. تسريب الحلقة الثانية من Game of Thrones 8 قبل عرضها بساعات

10:55 م | الأحد 21 أبريل 2019
game of thrones season 8 episode 2

game of thrones season 8 episode 2

كتب: مصطفى الصبري

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قبل عرض الحلقة بساعات، سربت الحلقة الثانية من الموسم الثامن والأخير من المسلسل الفانتازي الشهير "Game of Thrones"، الذي بدأ عرضه الأحد الماضي.

من المفترض أن موعد عرض الحلقة الثانية في مصر، الساعة 3 من فجر الإثنين، ولكن أحد المواقع الشهيرة في مصر، نشر التسريب، كعادته مع عدد من الأفلام والمسلسلات الجديدة قبل عرضها.

وسرب هذا الموقع الحلقة الثانية من Game of Thrones بعد ترجمتها من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية أيضا.

تسريب حلقات الموسم الأخير ليس جديدا، إذ سرب أحد عشاق"Game of Thrones" 48 دقيقة من أولى حلقاته قبل موعد عرضها الرسمي بساعات يوم الأحد الماضي، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ولكن كانت دون ترجمة إلى العربية.

قبل عرض الحلقة بساعتين.. تسريب 48 دقيقة من مسلسل Game Of Thrones 

Game of thrones اقتباس لرواية "لعبة العروش" التابعة لسلسلة روايات أغنية من ثلج ونار لمؤلفها جورج آر. آر مارتن، وصور في استديوهات "بلفاست" وعدة مواقع أخرى في أيرلندا الشمالية ومالطا واسكتلندا وكرواتيا وأيسلندا والولايات المتحدة والمغرب، وعُرِضَ لأولِ مرّة على شبكة "HBO" في الولايات المتحدة في 17 أبريل 2011.

ويعد "صراع العروش" واحدا من أضخم وأكبر وأشهر مسلسلات الخيال العلمي، وتدور أحداثه حول قارتي "ويستروس" و"إيسوس" في نهاية صيف طويل جدًا، امتد لعقد من الزمن، حيث تتصارع 7 عائلات في معركة ملحمية للسيطرة على العرش الحديدي للممالك السبع.

في الموسم الـ8 من Game of Thrones.. حقيقة رموز "نايت كينج" 

وفي أحداث الجزء السابع انتهى المسلسل على تغير كارثي للمناخ وسيطرة فصل الشتاء على الموقف، وسط ظهور خطر جديد يتمثل في انضمام ملك جيوش الوايت واكرز أو "الزومبي" "نايت كينج"، إلى الصراع في محاولة لفرض سيطرته على الممالك السبع والفوز بالعرش.

ويعد الجزء الثامن أحد أهم مواسم المسلسل، نظرا لأنه يضع حدا لصراع دام لسنوات طويلة، وهو ما ينتظره ملايين المشاهدين في جميع أنحاء العالم لمعرفة من الفائز بالعرش والمنتصر في معركة الجيش الأبيض، إضافة إلى مصير أبطالهم المفضلين، حيث اعتاد المسلسل على إخراج الشخصيات الرئيسية المفضلة للمتابعين بنهايات غير متوقعة.  

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