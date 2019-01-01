قبل عرض الحلقة بساعتين.. تسريب 48 دقيقة من مسلسل "Game Of Thrones"

جزء من تسريبات مسلسل Game of Thrones
لم ينتظر عشاق مسلسل الفاتنازي العالمي الشهير "Game of Thrones"، عرض أولى حلقاته، اليوم، ولجأوا لتسريب 48 دقيقة، منه، ليشاهده الجمهور قبل موعد عرضه الرسمي.
وعبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، نشرت إحدى مستخدميه عبر حسابها، مقطع فيديو يحتوي على نصف الحلقة الأولى من المسلسل الشهير.
ومن المقرر أن يتضمن الموسم الثامن، والأخير من مسلسل "Game of Thrones" 6 حلقات، تبدأ اليوم، 14 أبريل، في الثالثة صباحا، وتنتهى في 19 مايو المقبل.
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