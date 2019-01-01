قبل عرض الحلقة بساعتين.. تسريب 48 دقيقة من مسلسل "Game Of Thrones"

01:40 ص | الإثنين 15 أبريل 2019
جزء من تسريبات مسلسل Game of Thrones

جزء من تسريبات مسلسل Game of Thrones

كتب: كريم عثمان

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لم ينتظر عشاق مسلسل  الفاتنازي العالمي الشهير "Game of Thrones"، عرض أولى حلقاته، اليوم، ولجأوا لتسريب 48 دقيقة، منه، ليشاهده الجمهور قبل موعد عرضه الرسمي.

وعبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، نشرت إحدى مستخدميه عبر حسابها، مقطع فيديو يحتوي على نصف الحلقة الأولى من المسلسل الشهير. 

ومن المقرر أن يتضمن الموسم الثامن، والأخير من مسلسل "Game of Thrones" 6 حلقات، تبدأ اليوم، 14 أبريل، في الثالثة صباحا، وتنتهى في 19 مايو المقبل.

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