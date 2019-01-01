كوبرى روض الفرج يبهر صناعه ومستخدميه: فخر الصناعة المصرية

08:38 م | الإثنين 15 أبريل 2019
المشاركون فى بناء المحور يلتقطون «سيلفى» لتخليد اللحظة

المشاركون فى بناء المحور يلتقطون «سيلفى» لتخليد اللحظة

كتب: رحاب لؤى

أخبار متعلقة

ضاحي يشيد بسواعد مهندسي مصر المشاركين في تنفيذ محور روض الفرج

ضاحي يشيد بسواعد مهندسي مصر المشاركين في تنفيذ محور روض الفرج

افتتاح محور روض الفرج بأكبر فتحة ملاحية ورصيف زجاجي بعد شهرين

افتتاح محور روض الفرج بأكبر فتحة ملاحية ورصيف زجاجي بعد شهرين

مع قرب افتتاحه.. تعرف على المناطق المستفيدة من محور "روض الفرج"

مع قرب افتتاحه.. تعرف على المناطق المستفيدة من محور "روض الفرج"

"إنجاز يسابق الزمن".. 5 معلومات عن محور روض الفرج العالمي قبل افتتاحه

"إنجاز يسابق الزمن".. 5 معلومات عن محور روض الفرج العالمي قبل افتتاحه

لم تكن لحظة وضع حجر النهاية بالعابرة لدى مَن شاركوا فى إنجاز محور روض الفرج، الكثير من الصور التذكارية جرى التقاطها فوق الكوبرى، تخليداً للحظة قرر صنّاعها أن يحتفوا بها لاحقاً بصحبة أبنائهم وأحفادهم.

الدكتور مصطفى رستم، وكيل كلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، كان واحداً ممن التقطوا «سيلفى التاريخ» بصحبة زميل، لكن السبب وراء الصورة كان مختلفاً لأستاذ الهندسة الذى صمم وأشرف على تنفيذ المعدات الخاصة بتركيب الوحدات المعدنية التى يتكون منها الكوبرى ونقلها ورفعها، مهمة لم تكن سهلة، إذ يصل وزن القطعة الواحدة إلى قرابة الـ180 طناً، وهو ما تطلب نظاماً خاصاً للوحدات المستخدمة فى النقل والتركيب جرى تصميمها وتنفيذها محلياً فى مصر.

سجلوا انبهارهم بصور "سيلفى" للتاريخ

«النقل من خلال النيل، والمعدات المستخدمة فى الرفع والأوناش كل حاجة اتصمّمت فى المقاولين العرب محلياً، بدل ما نجيب شركة أجنبية، عملناها بإيدينا»، يفخر «رستم» بفكرة «المحلية» بداية من التصميم الذى وضعه الدكتور فتحى سعد الأستاذ بجامعة عين شمس، مروراً بالمعدات المستخدمة والأيدى العاملة، مؤكداً: «كانت هناك حلول وتصميمات أخرى لكن الاختيار كان من نصيب التصميم الأكثر إبهاراً وجذباً سياحياً وهو ما دفع المارة لالتقاط الصور التذكارية معه».

فور مغادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكوبرى بعد افتتاحه أمس، وقف محمد طه، أمامه مبهوراً، أخرج هاتفه المحمول والتقط صورة للذكرى: «بكرة أورّيها لأحفادى»، وسارع بنشرها عبر صفحته بموقع «فيس بوك» معلقاً: «إنجازات بلدنا، محور روض الفرج».

ولم يفُت جورج فايز إبراهيم فرصة التقاط سيلفى مع الكوبرى المعلق بدوره، سارع لنشرها عبر صفحته مع كثير من القلوب قائلاً: «الكوبرى المعلق، محور روض الفرج، أعرض كوبرى معلق على مستوى العالم.. تحيا مصر».

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

ناهد شريف.. تزوّجت من مقامر على غير ديانتها وماتت شابة بـ"السرطان"

ناهد شريف.. تزوّجت من مقامر على غير ديانتها وماتت شابة بـ"السرطان"

تصدرت الفنانة ناهد شريف اليوم الأكثر بحثاً على على محرك البحث العالمى جوجل بعد زيارة ابنتها "باستيريا" لقبرها فى القاهرة فى الذكرى الـ38 على وفاتها.
فتوة الحسين.. تزوج 28 مرة و«أم حمادة» خطفت قلبه

فتوة الحسين.. تزوج 28 مرة و«أم حمادة» خطفت قلبه

نصَّب نفسه حامياً ومدافعاً عن أهالى منطقة الحسين، يجلس فى مقهى بجانب المسجد، أسفل صورة كبيرة مكتوب عليها «آخر حفيد الجدعنة»
"يُدير المباريات على هواه".. بكاري جساما و"ظُلم" الأهلي مسلسل مستمر

"يُدير المباريات على هواه".. بكاري جساما و"ظُلم" الأهلي مسلسل مستمر

يظهر حكم لقاء الأهلي وصن داونز بأداء باهت للغاية، حيث يسعى إلى تحجيم الفريق الأحمر من خلال كثرة الأخطاء والبطاقات الصفراء.
عطل مفاجئ يضرب "فيس بوك" و"إنستجرام" و"واتس آب": "كله واقع"

عطل مفاجئ يضرب "فيس بوك" و"إنستجرام" و"واتس آب": "كله واقع"

ضرب عطل جديد مواقع "فيس بوك" و"إنستجرام" و"واتس آب"، عجز معه روادهم على مستوى العالم، من استخدام الحسابات الخاصة بهم.
بالفيديو| "وقفة الشجرة" وراء احتفال محمد صلاح.. "لها 4 فوائد صحية"

بالفيديو| "وقفة الشجرة" وراء احتفال محمد صلاح.. "لها 4 فوائد صحية"

تحدث الكثير من الجماهير عن السر وراء احتفال محمد صلاح الذي قام به اليوم عقب تسجيل هدف في مرمى تشيلسي