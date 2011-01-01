هجوم "الوايت واكرز".. ملخص الموسم السابع من Game of Thrones

"جون سنو" و"سيرسي" و"العرش الحديدي" أسماء يترقب الملايين من المتابعين حول العالم سماعها الليلة، تزامنًا مع عرض الموسم الثامن والأخير من سلسلة الأحداث الملحمية Game of Thrones والتي ستضع حدًا للصراع الذي دام لسنوات طويلة؛ يحسمها الفائز بالعرش والمنتصر في حرب "وايت واكرز" أو الجيش الأبيض.

وأعلنت شبكة "HBO" الأمريكية عن عرض الحلقة الأولى من الموسم الثامن من Game of Thrones أو "صراع العروش" اليوم 14 أبريل، ومن المتوقع أن تكون مدة عرض الحلقة 54 دقيقة، ويتكون الموسم الأخير من 6 حلقات فقط.

ويستعرض "الوطن" ملخصًا لأحداث الموسم السابع من Game of thrones، والذى انتهى بقدوم الشتاء وتحطم الجدار الشمالي على يد جيش "الوايت واكرز" أو "الموتى السائرون" والتنين، حسبما ذكر موقع "denofgeek" البريطاني.

وبلغ عدد حلقات الموسم السابع من المسلسل 7 حلقات، وشهد المسلسل أحداثًا وصراعات ملحمية جعلت المشاهدين يترقبون عرض الموسم الثامن بفارغ الصبر لمعرفة من المنتصر على جيش "الوايت واكرز".

عودة "آريا" للعائلة

عادت "آريا" شقيقة "سانسا" و"جون سنو" ملك الشمال إلى عائلتها بعد رحلة طويلة محفوفة بالمخاطر، لتجد شقيقتها "سانسا" متولية الحكم بدلا عن شقيقها "جون سنو" والذى ذهب ليحارب جيش "وايت واكرز" بالتحالف مع "داينريس" أم التنانين و"سيرسي" ملكة الجنوب.

- عودة "بران"

كانت عودة "بران" شقيق "سانسا" غير مريحة بالنسبة لها، ورأى ما فعله "رامزي" بها، وكذلك كان يعرف الأسماء الموجودة بقائمة القتل الخاصة بشقيقته "آريا"، ويعلم "بران" الكثير بعدما تحول إلى "غراب ذو العيون الثلاثة" وأصبح يرى المستقبل والماضي والحاضر.

تآمر "ليتل فينجر"

تآمر "ليتل فينجر" على "سانسا" و"آريا" و شجع "سانسا" على رؤية شقيقتها كتهديد محتمل، وقتلت "آريا" "ليتل فينجر"، بعدما أخبرهم "بران" بحقيقة خطط "ليتل فينجر" الشريرة.

"قائمة قتل "آريا"

وتضم قائمة قتل "آريا" عددًا من الأشخاص وهم سيرسي لانيستر، جريجور كليجان، إلين باين، ميليساندر، وبريك دوندريون.

رحيل "جون سنو"

رحل "جون سنو" في الموسم السابع، ملك الشمال تاركًا الحكم لشقيقته "سانسا" بشكل مؤقت، ليتحالف مع "داينريس" أم التنانين و"سيرسي" ملكة الجنوب من أجل القضاء على جيش "وايت واكرز" الذي يهدد الممالك بقيادة ملكهم "وايت كينج".

تنازل "جون سنو" عن اللقب

عرضت "داينريس" تنازل جون سنو عن اللقب إذا كان يريد التحالف معها والقضاء على "وايت واكرز" وهو ما نفذه بالفعل تاركًا الحكم مؤقتًا بيد شقيقته "سانسا".

علاقة "جون سنو" و"داينريس"

تحدث في الموسم السابع علاقة بين "جون سنو" و"داينريس" أم التنانين، في أثناء وجودهما معًا على سطح المركب.

سيطرة الشتاء

في آخر الموسم السابع يصبح الشتاء هو سيد الموقف.

سقوط الجدار

يهاجم جيش "وايت واكرز" الجدار الشمالي الذي يحمي الشعب، ويتسبب في سقوطه تاركا الشعب بلا حماية، في محاولة للحصول على العرش من قبل ملك جيش "وايت واكرز" - "نايت كينج".

والمسلسل اقتباس لرواية "لعبة العروش" التابعة لسلسلة روايات أغنية من ثلج ونار لمؤلفها جورج آر. آر مارتن، وصور في استديوهات "بلفاست" وعدة مواقع أخرى في أيرلندا الشمالية ومالطا واسكتلندا وكرواتيا وأيسلندا والولايات المتحدة والمغرب، وعُرِضَ لأولِ مرّة على شبكة "HBO" في الولايات المتحدة في 17 أبريل 2011.

واستمر المسلسل لـ7 أجزاء متواصلة، مصورًا الصراع الملحمي للعائلات في الممالك السبع في محاولة لمعرفة من سيفوز بالعرش ويحكم الممالك كلها، وعرض الإعلان الرسمي للجزء الثامن والأخير من المسلسل في الخامس من مارس، وحقق أكثر من 49 مليون مشاهدة.