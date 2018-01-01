مصدر بـ«الصحة»: 21 ألف مولود باسم «مكة» تيمنا بابنة محمد صلاح في 2018

منذ 21 دقيقة
محمد صلاح ومكة والاستجمام في حمام السباحة

محمد صلاح ومكة والاستجمام في حمام السباحة

كتب: ماهر هنداوي

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كشف مصدر مسؤول عن تسجيل المواليد بمكاتب الصحة التابعة لوزارة الصحة، أن 21 ألف أب وأم مصري سجلوا أسماء بناتهم باسم "مكة"، ليحتل هذا الاسم المركز الثالث بعد اسمي "مريم وملك"، اللذين احتلا المركزين الأول والثاني على الترتيب، من بين أسماء المواليد خلال عام 2018.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن المصريين حرصوا على تسمية بناتهم باسم "مكة"، تيمنا بـ"مكة" ابنة النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، وصاحب الكرة الذهبية في موسم 2018، وأحسن لاعب في أفريقيا، والحاصل على لقب هداف الدوري الانجليزي، وصاحب أفضل هدف في دوريات أوروبا.

وأضاف المصدر أن عدد المواليد الذين أسماهم آباؤهم باسم "مريم" سجل 48 ألفا في جميع محافظات مصر، بينما سجل اسم "ملك" 36 ألفا في المركز الثاني.

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