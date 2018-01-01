"اخرج مبكرا".. لماذا نبهت بريطانيا على العمال بمغادرة العمل اليوم؟

"الخروج من العمل في الرابعة مساء"، هذا ما سيفعله المواطنون في بريطانيا اليوم، كجزء من الاحتجاج على العمل الإضافي، إذ يعمل ما يقدر بـ5 ملايين بريطاني بسبعة ساعات غير مدفوعة الأجر كل أسبوع، بحسب صحيفة "ذا صن".

ووفقا لبحث نشر في فبراير الماضي، بلغ عدد الناتج من الساعات غير مدفوعة الأجر للعاملين في بريطانيا ما يزيد عن 31 مليار جنيه استرليني مجانا في العام الماضي.

وبحسب الصحيفة، تدعم شركة ريد بول العالمية الاتجاه الوطني للانصراف من العمل في الرابعة، إذ نبهت على موظفيها في بيان، نشرته "ذا صن"، إبلاغ رئيسهم غدًا تنتهي بعد ساعة مبكرة.

وقالت "ريد بول" في البيان أيضا: "نحن نعلم أنك تعمل بجد، يمكنك وضع الساعات لإنجاز المهمة، لهذا السبب نريدك أن تكون أكثر إنتاجية في العمل خلال الأسبوع".

وهكذا، إن كنت تعمل في بريطانيا يوم الجمعة 14 سبتمبر 2018، يمكنك الانتهاء من في وقت مبكر والقيام بالأشياء التي تحبها أكثر من غيرها.