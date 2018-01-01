آخر الأخبار

الفن لا يزال في دمه.. جمهور محمود ياسين: عيشنا الحضارة والعمق والحب

الفن لا يزال في دمه.. جمهور محمود ياسين: عيشنا الحضارة والعمق والحب

يلزمه 20 مليون.. أستاذ جامعي يحتاج راتب 4 أشهر لإصلاح الحذاء

يلزمه 20 مليون.. أستاذ جامعي يحتاج راتب 4 أشهر لإصلاح الحذاء

من ذاكرة محمود ياسين: الفنان لا ينام مرتاح البال وأمنيتي برنامج للهواة

من ذاكرة محمود ياسين: الفنان لا ينام مرتاح البال وأمنيتي برنامج للهواة

إغلاق "مريب" لمرصد فضائي أمريكي شهير بسبب "الكائنات الفضائية"

إغلاق "مريب" لمرصد فضائي أمريكي شهير بسبب "الكائنات الفضائية"

"اخرج مبكرا".. لماذا نبهت بريطانيا على العمال بمغادرة العمل اليوم؟

اليوم PM 02:53
اخرج من العمل مبكرا اليوم

اخرج من العمل مبكرا اليوم

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

7 أشياء لا تبحث عنها في كمبيوتر العمل

7 أشياء لا تبحث عنها في كمبيوتر العمل

دراسة: الاستيقاظ مبكرا 20 دقيقة يُطيل الحياة

دراسة: الاستيقاظ مبكرا 20 دقيقة يُطيل الحياة

8 فوائد من الذهاب للعمل أيام العيد

8 فوائد من الذهاب للعمل أيام العيد

"قائد نفسك وبيكسبك فلوس أكتر".. 9 فوائد للعمل من المنزل

"قائد نفسك وبيكسبك فلوس أكتر".. 9 فوائد للعمل من المنزل

"الخروج من العمل في الرابعة مساء"، هذا ما سيفعله المواطنون في بريطانيا اليوم، كجزء من الاحتجاج على العمل الإضافي، إذ يعمل ما يقدر بـ5 ملايين بريطاني بسبعة ساعات غير مدفوعة الأجر كل أسبوع، بحسب صحيفة "ذا صن".

ووفقا لبحث نشر في فبراير الماضي، بلغ عدد الناتج من الساعات غير مدفوعة الأجر للعاملين في بريطانيا ما يزيد عن 31 مليار جنيه استرليني مجانا في العام الماضي.

وبحسب الصحيفة، تدعم شركة ريد بول العالمية الاتجاه الوطني للانصراف من العمل في الرابعة، إذ نبهت على موظفيها في بيان، نشرته "ذا صن"، إبلاغ رئيسهم غدًا تنتهي بعد ساعة مبكرة.

وقالت "ريد بول" في البيان أيضا: "نحن نعلم أنك تعمل بجد، يمكنك وضع الساعات لإنجاز المهمة، لهذا السبب نريدك أن تكون أكثر إنتاجية في العمل خلال الأسبوع".

وهكذا، إن كنت تعمل في بريطانيا يوم الجمعة 14 سبتمبر 2018، يمكنك الانتهاء من في وقت مبكر والقيام بالأشياء التي تحبها أكثر من غيرها.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

ولادة "بقرة حمراء" في إسرائيل تدق أجراس "يوم القيامة" ومعركة "هرمجدون"

ولادة "بقرة حمراء" في إسرائيل تدق أجراس "يوم القيامة" ومعركة "هرمجدون"

أعلن معهد "تيمبل" عن ولادة البقرة الحمراء في الأراضي المحتلة "إسرائيل"، 28 أغسطس الماضي (17 أيلول عام 5778 حسب التاريخ اليهودي)،
ماذا يحدث عند منع الغازات "المحرجة" من الخروج؟

ماذا يحدث عند منع الغازات "المحرجة" من الخروج؟

تعرضنا الغازات المعوية إلى الكثير من الإحراج في الأماكن العامة، لذا نحاول حصرها وعدم إخراجها، ولكننا لا نعلم أن الغاز المحاصر يمكن أن يكون مدمرا للصحة الهضمية.
بالتردد.. قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي وحوريا كوناكري الغيني

بالتردد.. قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي وحوريا كوناكري الغيني

بالتردد.. قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي وحوريا كوناكري
أشواق وحيرة وانتظار.. السبب الحقيقي وراء تأجيل "الهضبة" لألبومه الجديد

أشواق وحيرة وانتظار.. السبب الحقيقي وراء تأجيل "الهضبة" لألبومه الجديد

اعتاد الجمهور على طرح الفنان عمرو دياب، لألبوماته في الصيف، خاصة بعد إعلان الشركة الراعية للألبوم الأخير "كل حياتي"، "عيش الصيف مع الهضبة"..
وفاة المطرب الجزائري رشيد طه صاحب أغنية "يا رايح وين مسافر" عن 59 عاما

وفاة المطرب الجزائري رشيد طه صاحب أغنية "يا رايح وين مسافر" عن 59 عاما

توفي المطرب الجزائري، رشيد طه، اليوم، إثر سكتة قلبية ألمت به أثناء نومه بمنزله في باريس، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية فرنسية منها مواقع leparisien، وLe Monde، وEu