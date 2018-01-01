7 أشياء لا تبحث عنها في كمبيوتر العمل

فكرة الإفراط في البحث عبر محركات البحث علي الإنترنت مثل "جوجل" سيئة، وهي أكثر سوءا عند إجرائها لأهداف شخصية في جهاز الكمبيوتر الخاص بالعمل، وربما تؤدي إلى عواقب وخيمة، ووفقا لـ"سكاي نيوز" نشر موقع "بيزنيس إندساير" تقريرا جاء فيه أن بحث الموظف في الكمبيوتر الخاص بالعمل قد يورطه في إحراج شديد، ولن ينفع بعد ذلك عمليات المسح في المتصفح، واستعرض الموقع 7 أمور ينبغي تجنب البحث عنها وأنت تستخدم الكمبيوتر الخاص بالعمل:

المواقع الإباحية غير اللائقة:

دون تفكير يجب أن يبتعد المرء عن هذه الأماكن، لكن، للأسف، لا يرتدع الكثيرون، إذ أظهر تقرير حديث أن هناك 300 ألف عملية بحث عن المواقع الإباحية داخل مقر البرلمان البريطاني، فيما تعرض أحد موظفي مدينة بالتيمور الأميركية للفصل من عمله بسبب إفراطه في مشاهدة الأفلام الإباحية.

المعلومات السرية الخاصة بمكان عملك:

لا تحاول الوصول عن طريق البحث إلى معلومات سرية محصورة لعدد قليل من الموظفين، فريق تقنية المعلومات في الشركة سيعلم بأمرك أجلا أم عاجلا.

معلومات تخص وظيفتك الثانية:

قاوم البحث في حاسوب العمل عن معلومات خاصة بعملك الثاني أو المشروع الذي تديره، إذ فصل كثيرون، حسب الموقع الأميركي، بعد ضبطهم يستغلون حاسوب العمل لصالح أعمالهم الخاصة.

البحث عن وظائف، خصوصا لدى المنافسين:

يبدو هذا أكثر الأمور التي لا يتسامح فيها أرباب العمل، لذلك لا تبحث عن وظيفة جديدة في العمل الحالي، حتى وإن كنت غير راض عنه، الأمر الذي يعني أنك تجاوزت الحد الخاص بالثقة.

المواعدة والعلاقات العاطفية:

من الأفضل لك تجنب حياتك العاطفية عبر سجل بحث الكمبيوتر.

البحث عن مواقع الحفلات والأفراح:

صاحب العمل لا يريد أن يراك تقضي وقتا كثيرا في العمل للتخطيط لأنشطة شخصية أو عائلية بحتة.