الصدفة تكشف عن دواء يسمح بتناول أي كمية من الطعام دون زيادة في الوزن

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اليوم PM 07:21
اكتشاف دواء يسمح بتناول أي كمية من الطعام دون زيادة في الوزن

اكتشاف دواء يسمح بتناول أي كمية من الطعام دون زيادة في الوزن

كتب: مصطفى الصبري

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اكتشف العلماء، عن طريق الخطأ، دواء جديدا، يسمح لأي شخص بتناول أي كمية يريدها من الطعام المحتوي على دهون عالية، دون اكتساب وزن.

وتوصل فريق بحثي في جامعة "ييل" الأمريكية، إلى هذا الدواء، في أثناء تجربة زرع علاج في مجموعة من الفئران السمينة، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي حين أنهم لم يختبروا هذه الزراعة إلا على القوارض، إلا أن الباحثين يعتقدون أنهم قد يكونون قادرين على استهداف مستقبلات منع الدهون من الامتصاص، إلى القناة الهضمية عند البشر.

وحاول الفريق، بقيادة أستاذة طب القلب، آن إيشمان، والعالم الباحث المنتسب، فنج زانج، إدخال الكثير من التعديلات على التركيبة الجينية لفئران المختبر، لجعلها تزداد في الوزن، ولكن مع مرور الأسابيع، بقيت القوارض ضئيلة، فقرروا التوقف والتحقيق.

ووجد الباحثون أن اثنين من الجينات على وجه الخصوص، تسببا في تغيير فريد وحاسم في القناة الهضمية، هذه الجينات هي بوابات تعمل كـ"بوابة للدهون" وتحولها إما للتحرك في مجرى الدم للطاقة، أو تخزينها كدهون.

ولم يجر العلماء تجاربهم المشابهة على البشر، لأسباب أخلاقية، ولكن بدلاً من التجارب، ربما توجد طريقة لتثبيط بعض المستقبلات التي من شأنها أن تؤدي إلى نفس التأثير.

ووجد العلماء بالفعل، دواء، يؤدي هذا الغرض، وهو موجود بالفعل، وتمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج مرض "الجلوكوما"(السبب الرئيسي للعمى).

وهذا الدواء عبارة عن مجموعة من الجزيئات التي تحمل سلاسل الدمى من أجل المستخلصات.

وقال الدكتور إيشمان، إن الخطوة التالية قد تكون مراقبة المرضى الذين يستخدمون هذا الدواء، لمعرفة مدى تأثيره على امتصاص الدهون، وزيادة الوزن لدى البشر.

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