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بعد نشر "الوطن" قصته.. تركي آل الشيخ يزور زملكاويا غيّر مبادئه.. ويأمر: جددوا له ورشته

اليوم AM 12:17
تركي آل الشيخ وعم عبده دربالة

تركي آل الشيخ وعم عبده دربالة

كتب: رامي الجزيري ومصطفى الصبري

منذ الإعلان عن مشاركة نادي "بيراميدز" في الدوري الممتاز، شغل الشارع المصري، وأجرت "الوطن" العديد من التقارير حول آراء الناس في النادي، ومن ضمن الأشخاص الذين لفتوا الانتباه "عم عبده دربالة"، صاحب ورشة تصليح إطارات السيارات، الذي غيّر انتماءه من تشجيع الزمالك إلى نادي بيراميدز الذي يترأسه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية. 

وبعد تقرير "الوطن" عن المشجع الجديد لبيراميدز، ومقطع الفيديو الذي حقق مشاهدات كبيرة، زار آل شيخ ورشة عم دربالة، السبت، وقرر مكافأته بتجديد ورشته بعد أن غيّر مبادئه وقرر تشجيع "بيراميدز".

يقول عبده دربالة لـ"الوطن"، عن زيارة آل الشيخ له: "أنا اترعبت بصراحة، مكنتش متوقع، لاقيته قدامي، والشارع اتملى ناس، وقعد قدامي وقالي اعملي شاي".

وتابع: "أنا خفت لاقيت 2 دخلوا الورشة قلتلهم فيه إيه، قالولي إنت اللي اتكلمت عن الشيخ تركي، رديت أه أنا، بس خفت كنت هقول لا، افتكرتهم أهلاوية أو زملكاوية جايين يضربوني"، هكذا عبر عم دربالة عن شعوره في بداية زيارة آل الشيخ له.

وتابع: "تقريبًا عرف بعد ما شاف الكلام اللي قولته عن طريق جريدة الوطن، وأول ما الشيخ دخل قالي انت اللي بتشجع بيراميدز، رديت عليه أيوه أكيد".

وعن مكافأة تركي آل الشيخ لعم دربالة، قال "أمر بتجديد ورشته لتصليح إطارات السيارات في منطقة الدقي".

وواصل: "نده على حد من اللي معاه وقاله تغيرلي التلفزيون الوحش دا والكراسي والورشة، وبعدين واحد منهم خد رقمي والشيخ قالي دا اللي هيتابعك ويجيبلك كل حاجة"، متابعا: "أكيد هيعمل حاجات أنا ما أتخيلهاش أبدًا".

وأكد عم دربالة، أنه على استعداد لتكوين رابطة مشجعين لنادي "بيراميدز" والذهاب لأي مكان خلف النادي، وخصوصًا بعد زيارة تركي آل الشيخ.

وأردف صاحب ورشة تصليح السيارات: "أول ما دخل كان ماتش الزمالك شغال في الورشة، بس أنا مكنتش متابع، قالي انت بتشجع الزمالك، قلتله لا وعهد الله إنت داخل وشايفني بكنس الورشة أهو ومش متابع الماتش".

 

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