بالفيديو| "عم دربالة" يغير مبادئه ويشجع "بيراميدز": "الزمالك بيحرق دمي

داخل إحدى المحلات الصغيرة لتصليح إطارات السيارات في منطقة الدقي، يجلس "عم دربالة" ينتظر بشوق أولى المباريات الرسمية لفريقه الجديد في الدوري المصري، فبعد أن أنهى عمله وعلق لافتة "مغلق" على محله الصغير وأحضر كوب الشاي جلس أمام تلفزيونه الصغير ليتابع أداء نادي "بيرميدز".

على الرغم من أن نادي الأهرام يشارك لأول مرة في الدوري بالشكل الجديد إلا أن عم عبده دربالة يرى أنه سيكون ناديًا جيدًا ويستحق الدعم بعد أن أعجب بالصفقات التي أبرمها والكوادر التي تديره: "هاشجع نادي الأهرام الجديد، وفرحان إني بتفرج على الماتش لأنه جايب لاعبين كويسين أوي وأغلب لاعيبته من الزمالك".

"الزمالك كتير بيكون حارق دمي، ولما يحرق دمي هاشجع الأهرام".. لم يمنع حب عم عبده دربالة للزمالك من تشجيع بيرميدز، بل شكل شراء نادي الأهرام لاعبين من الزمالك دافعا لدى الرجل الخمسيني لتشجيعه.

يقول "دربالة" لـ"الوطن"، إنه يرى أن نادي الأهرام قادر على تحقيق البطولات والمنافسة على الدوري والكأس: "لو حصل اللي أنا متوقعه من اللاعبين والصفقات دي، الأهرام هاياخد الدوري من الزمالك والأهلي وهايكتسح لأنه عامل منتخب مش مجرد فريق".

وأكد دربالة أن تجربة نادي بيراميدز في الدوري المصري ستكون مفيدة ورائعة للرياضة المصرية بشكل عام، وللمنتخب بشكل خاص للمنافسة القوية التي سيصنعها وجود نادي مثل الأهرام: "المنافسة القوية هاتخرج لاعبين جيدين للمنتخب".

وفي النهاية قال عبده انه لا يوجد ما يمنعه من تشجيع نادي الأهرام وتمنى أن يكون ذلك في مصلحة الرياضة المصرية وأن تكون هناك فرق كثيرة مثل الأهرام في مصر.