آخر الأخبار

بين ممكن واستحالة.. المصريون منقسمون في تشجيع "بيراميدز"

بين ممكن واستحالة.. المصريون منقسمون في تشجيع "بيراميدز"

يأكل طعاما يكفي 15 شخصا ووزنه 45 كيلوجراما.. ما هي قصة "تارار"؟

يأكل طعاما يكفي 15 شخصا ووزنه 45 كيلوجراما.. ما هي قصة "تارار"؟

دراسة إيطالية: الإنترنت السريع يقلل عدد ساعات النوم

دراسة إيطالية: الإنترنت السريع يقلل عدد ساعات النوم

"يوتيوب" يضيف ميزة جديدة للتطبيق على أجهزة "أندرويد"

"يوتيوب" يضيف ميزة جديدة للتطبيق على أجهزة "أندرويد"

بالفيديو| "عم دربالة" يغير مبادئه ويشجع "بيراميدز": "الزمالك بيحرق دمي

أمس PM 10:56
عبدة دربالة وصديقه

عبدة دربالة وصديقه

كتب: رامي الجزيري

داخل إحدى المحلات الصغيرة لتصليح إطارات السيارات في منطقة الدقي، يجلس "عم دربالة" ينتظر بشوق أولى المباريات الرسمية لفريقه الجديد في الدوري المصري، فبعد أن أنهى عمله وعلق لافتة "مغلق" على محله الصغير وأحضر كوب الشاي جلس أمام تلفزيونه الصغير ليتابع أداء نادي "بيرميدز".

على الرغم من أن نادي الأهرام يشارك لأول مرة في الدوري بالشكل الجديد إلا أن عم عبده دربالة يرى أنه سيكون ناديًا جيدًا ويستحق الدعم بعد أن أعجب بالصفقات التي أبرمها والكوادر التي تديره: "هاشجع نادي الأهرام الجديد، وفرحان إني بتفرج على الماتش لأنه جايب لاعبين كويسين أوي وأغلب لاعيبته من الزمالك".

"الزمالك كتير بيكون حارق دمي، ولما يحرق دمي هاشجع الأهرام".. لم يمنع حب عم عبده دربالة للزمالك من تشجيع بيرميدز، بل شكل شراء نادي الأهرام لاعبين من الزمالك دافعا لدى الرجل الخمسيني لتشجيعه.

يقول "دربالة" لـ"الوطن"، إنه يرى أن نادي الأهرام قادر على تحقيق البطولات والمنافسة على الدوري والكأس: "لو حصل اللي أنا متوقعه من اللاعبين والصفقات دي، الأهرام هاياخد الدوري من الزمالك والأهلي وهايكتسح لأنه عامل منتخب مش مجرد فريق".

وأكد دربالة أن تجربة نادي بيراميدز في الدوري المصري ستكون مفيدة ورائعة للرياضة المصرية بشكل عام، وللمنتخب بشكل خاص للمنافسة القوية التي سيصنعها وجود نادي مثل الأهرام: "المنافسة القوية هاتخرج لاعبين جيدين للمنتخب".

وفي النهاية قال عبده انه لا يوجد ما يمنعه من تشجيع نادي الأهرام وتمنى أن يكون ذلك في مصلحة الرياضة المصرية وأن تكون هناك فرق كثيرة مثل الأهرام في مصر.

أخبار متعلقة

تركي آل الشيخ: اليوم التوقيع مع لاعب مهم في نادي بيراميدز

تركي آل الشيخ: اليوم التوقيع مع لاعب مهم في نادي بيراميدز

عاجل| رسميًا.. هادي خشبة مديرًا للكرة في نادي الأهرام

عاجل| رسميًا.. هادي خشبة مديرًا للكرة في نادي الأهرام

«البدري» يكشف دوره الجديد في نادي الأهرام

«البدري» يكشف دوره الجديد في نادي الأهرام

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| الفيشاوي يدخل "تحدي كيكي" على طريقة محمود عبدالعزيز

بالفيديو| الفيشاوي يدخل "تحدي كيكي" على طريقة محمود عبدالعزيز

نشر الفنان أحمد الفيشاوي اليوم، على حسابه الشخصي على "إنستجرام" مقطع فيديو له أثناء تأدية رقصة "تحدي كيكي" الشهيرة
خمسة أشياء إذا أحسست بها فأنت تقترب من الموت

خمسة أشياء إذا أحسست بها فأنت تقترب من الموت

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة ليبج في بلجيكا، أكثر الظواهر التي تتكرر في كل حالات تجارب "الاقتراب من الموت"، حيث جمع الباحثون قصص أكثر من 154 شخصًا
"جنيه مصري" يباع بـ26 ألف دولار في أمريكا

"جنيه مصري" يباع بـ26 ألف دولار في أمريكا

بِيع جنيه مصري، مقابل 26.4 ألف دولار، في مزاد لموقع "لين نايت" الأمريكي، المعني بجمع العملات الورقية والمعدنية النادرة وبيعها.
جريمة بشعة.. تزوج عليها فقطعت عضوه التناسلي بسكين

جريمة بشعة.. تزوج عليها فقطعت عضوه التناسلي بسكين

بعد نحو السنة من زواجه من امرأة ثانية لتعذر إنجابه أطفالا من الأولى، كثرت المشاكل، وزادت شكاوي الزوجة الأولى من إهمال زوجها وتقضيته معضم أوقاته مع ضرتها.
وليد فواز يثير جدلا من جديد على "إنستجرام": "لو لينا في الشمال"

وليد فواز يثير جدلا من جديد على "إنستجرام": "لو لينا في الشمال"

من جديد أثار النجم وليد فواز، الجدل بين متابعيه على موقع "إنستجرام"، بعد نشره صورة بجوار تمثال، معلقا عليها بقوله : "لو لينا في الشمال كان اتعملنا تمثال، لا مؤا