دراسة جديدة: المكرونة لا تسبب زيادة الوزن أو السمنة

هناك فكرة شائعة عن أن المكرونة تسبب زيادة الوزن، ويشار لها كاستثناء من النظام الصحي، أي أن أي نظام صحي لا يحتويها.

وبالرغم من ذلك، تحققت دراسات حديثة من هذه الفكرة الشائعة عن مدى تأثير المكرونة على الوزن، واتضح أن ربط المكرونة بالبدانة ليس منصفاً وليس حقيقياً، حسب موقع "24" الإخباري.

قدمت تلك الدراسات جامعة "بوزيلي" الإيطالية، وواستندت إلى تحليل البيانات الصحية والغذائية لـ 1.5 مليون شخص على مدى 10 سنوات، إلى جانب مراجعة نتائج دراستين عن التغذية شارك في إحداها 25 ألف شخص والأخرى 23 ألف شخص.

ونُشرت نتائج الدراسة الجديدة في دورية "نيوتريشن أند دايت" الإيطالية، وأظهرت أن تناول المكرونة عدة مرات في الأسبوع ليس له تأثير على زيادة محيط الخصر.

ورصدت الدراسة فوائد صحية لتناول المعكرونة، خاصة المصنوعة من القمح الكامل، حيث تبين أنها تساعد على خفض مستوى "الكوليسترول" الضار في الجسم، وأن إضافة الزيوت الصحية لها مثل زيت الزيتون يحسن صحة القلب والشرايين، ويحمي الدماغ من الخرف.