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بالفيديو| قصة رجل خطفته المخلوقات الفضائية في أسيوط

منذ 41 دقيقة
قصة رجل خطفته المخلوقات الفضائية في أسيوط

قصة رجل خطفته المخلوقات الفضائية في أسيوط

كتب: رامي الجزيري

تنتشر الكثير من الأقاويل والأساطير عن مشاهدة السفن والكائنات الفضائية، كما يتداول الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقاطع فيديوهات وصورا لسفن وكائنات فضائية حتى أصبح البحث عن الكائنات الفضائية والحياة على الكواكب الأخرى من أولى اهتمامات الكثير من العلماء والمنظمات فضلا عن إنتاج الأفلام السينمائية التي تتحدث عن الهجوم الفضائي على كوكب الأرض.  

واستضاف برنامج "حكاوي القهاوي" مع الإعلامية سامية الإتربي شاب يدعى "عبدالكريم" يمكنه أكل الزجاج ويقول إن السبب في ذلك يرجع إلى خطفه من قبل فضائيين أثناء تسلقه إحدى الجبال في مسقط رأسه أسيوط لرفع كفائته الجسدية لتساعدة في التميز في رياضته المفضلة اختراق الضاحية.

ويقول "عبدالكريم" أثناء لقائه أنه حينما كان يصعد الجبل فؤجئ بجسم كروي ضخم بحجم عشر طوابق ذهبي اللون ويرتفع عن الأرض أربعة أمتار وكان يصدر صوت قوي جدا الامر الذي اصابة بالذهول وعلى الفور وجه له هذا الجسم الغريب أشعة شلت حركته وجذبته مسافة 30 متر حتى وصل اسفل الجسم قبل أن ترفعه عن الأرض وتسحبه إلى داخله.

وأضاف عبد الكريم إنه وجد داخل الجسم ثلاثة أشخاص مخيفي الشكل طول الواحد منهم مترين ونصف المتر ويرتدون ملابس ذهبية اللون فضلا عن بشرتهم الخضراء المليئة بالتجاعيد وخالية من الشعر تمامًا ولدى كل فرد منهم ثلاثة عيون.

وأكمل عبد الكريم: "مسكني فرد من ذراعي ووضعني فوق سرير وخلفه كان يقف اتنين أخرين أمامهم شاشات صغيرة وأزرار متعددة الاشكال والالوان وكنت ارى كل ذلك ولكني لا استطيع المقاومة فنظر لزميلة في صمت فأعطاه جهاز به أزرار ففحص جسدي وكانت صور عظامي تملئ الشاشات فوجدت السرير يتحرك بي إلى غرفة مليئة بالاضواء قبل أن أفقد وعي بالكامل".

وأكد عبد الكريم أنه حينما استعاد وعيه وجد نفسه مستلقي على الارض ومجرد من الملابس تمامًا امام مغارة وبجانبه ملابسه فتحامل على نفسه وارتديدى ملابسه وذهب إلى منزله ولم يخبر احد مطلاقا عما حدث له حتى عائلته وظن انه شئ الاهي حتى فترة معينة وبعد ذلك قرر ان يروي ما حدث له.

وعن التغيرات التي حدثت له بعد ذلك قال عبد الكريم: "بمجرد وقوفي بجانب أي جهاز تلفاز أو راديو يحدث تشويش للجهاز بالإضافة إلى أكلي الزجاج".   

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