فضيحة جديدة.. "واتساب" تعترف بمشاركة بيانات مستخدميها

واتساب
قالت شركة "واتساب" إنها تشارك بيانات الدفع الخاصة بالمستخدمين مع مواقع أخرى بما في ذلك "فيسبوك".
يأتي ذلك بعد انتشار أخبار اختراق بيانات أكثر 87 مليون مستخدم، الأمر الذي يعصف بمواقع التواصل الإجتماعي.
نُشِرت القصة لأول مرة في تقرير لموقع "Mint"، المختص بأخبار التكنولوجيا، اليوم الثلاثاء.
وتقول شركة "واتساب" على موقعها: "إننا نتشارك المعلومات مع مواقع وخدمات خارجية لمساعدتنا في تحسين خدمات الدفع عبر الموقع. ونحافظ على سجلات العمليات، ونقدم دعما للعملاء ونقوم بحماية وتأمين الخدمة"، وفقا لما جاء في تقرير لموقع "moneycontrol".
وأضافت: "نتشارك المعلومات التي نجمعها وفقا لسياسة الخصوصية مع أطراف خارجية بما في ذلك فيسبوك".
ووفقا للموقع، تشارك "واتساب" معلومات مثل أرقام الهواتف المحمولة، ومعلومات التسجيل، وسجلات المعاملات المالية ومقدارها مع شركات أخرى".
ولم ترد الشركة على طلب للحصول على معلومات عن استخدام معلومات المستخدمين، بحسب الموقع.
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