بالفيديو| كلب شرس ينقض على طفل بوحشية

هاجم كلب شرس، طفلا بشكل مفاجئ ومرعب، بينما حاول المارة أن يصدوه بالعصي.

وأظهر مقطع فيديو تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجماعي كلب بيتبول وهو ينقض على طفل في نيودلهي، فيمسك بساقه ويسحبه على الأرض، بينما يراقب الشهود المصدومون ما يحدث.

وأسرعت امرأة وتوجهت حاملة عصا نحو البيتبول وبدأت بضربه وتم نقل ثلاثة أطفال إلى المستشفى نتيجة الهجوم، ومن غير المعلوم حتى الآن شدة إصاباتهم، وفقًا لموقع "سبوتنيك".