بالفيديو والصور| آخرهم عمرو دياب.. مشاهير خطفوا الأنظار بسبب "الجيم"

يحرص كل فنان على الظهور أمام الجماهير بمظهر أنيق ورياضي ورشيق، لذلك يهتم غالبية المشاهير بالحفاظ على أداء التمارين الرياضية، بشكل منتظم للحفاظ على رشاقتهم أمام الكاميرات.

وفي ظل اهتمام الفنانين على التواصل مع جمهورهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يحرص كل فنان على التقاط الصور، أثناء تأدية التمارين الرياضية ليشاركها مع جمهوره، الأمر الذي خلق نوع من المنافسة بين المشاهير في الظهور بشكل أكثر رشاقة وجاذبية ومظهر رياضي أمام الجمهور.

فيما يلي تستعرض الوطن صور الفنانين في "الجيم":

عمرو دياب.

أظهر مقطع فيديو نشره الفنان عمرو دياب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهو يؤدي التمارين الرياضية في "الجيم"، حيث أثار الكثير من الجدل بين المستخدمين، وشاركه الكثير من معجبيه، حيث بات محور حديث مصر على الإنترنت والبرامج التليفزيونية.

أحمد عز.

وظهر الفنان أحمد عز في أكثر من مناسبة، داخل صالة الجيم، وهو يؤدي التمارين الرياضية، بشكل مكثف واستعرض في فيديو نشره، من قبل عبر صفحته عضلات بطنه المشدودة بشكل أنيق، كما عرض إحدى البرامج التليفزيونية تقريرا مصورا له وهو يؤدي التمارين.

أحمد السقا.

وبالتأكيد لم يفوت نجم الأكشن، الفنان أحمد السقا فرصة مشاركة جمهوره مقاطع مصورة له وهو في الجيم، حيث استعرض عضلاته في مقطع نشره مؤخرا وتشاركه محبيه، بشكل واسع النطاق على الإنترنت، يظهر فيه السقا وهو يتمرن بوزن كبير، بالإضافة إلى وزن مدربه الخاص، والذي يعد ضخم البنية في لقطة فريدة من نوعها توضح اللياقة العالية التي يتمتع بها الفنان.

تامر حسني.

كما انتشر فيديو مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي للنجم تامر حسني، وهو يؤدي التمارين الرياضية داخل الجيم وظهر فيه بجسم متناسق وجدية في أداء التمارين.

ياسمين صبري.

اشتهرت الفنانة الشابة ياسمين صبري على مواقع التواصل الاجتماعي، برشاقة جسمها فضلًا عن نشرها للكثير من الصور وهي تؤدي تمارين صعبة وقاسية وتشارك معجبيها الكثير من الفيديوهات التي تظهر فيها، وهي تؤدي التمارين الرياضية كما أكدت خلال لقاء خاص، في برنامج معكم منى الشاذلي أنها رياضية منذ صغرها، حيث كانت تمارس رياضة السباحة فضلًا عن أنها كانت بطلة الجمهورية لسنوات على حسب قولها.

نانسي عجرم

وحازت المطربة اللبنانية نانسي عجرم على اهتمام الجماهير، بعد أن نشر فيديو لها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهي تؤدي التمارين الرياضية، وظهر بشكل رشيق وجذاب.

منة عرفة.

خطفت الفنانة منة عرفة الأنظار نحوها، بعد أن بدأت تهتم بالرياضة مثل باقي الفنانات.