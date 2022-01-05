4 اكتشافات أثرية عثرت عليها الكلاب.. «كنوز ذهبية ومقابر عمرها 3000 سنة»

بين الحين والآخر، يعلن البعض عثوره على كنوز واكتشافات أثرية ثمينة من قبيل الصدفة في أثناء ترميم منزله أو عمل تجديدات مختلفة، وهناك وقائع أبطالها أبطالها الكلاب، فبسبب تمتعها بحاستي شم وسمع قويتان، يمكنها اكتشاف الأشياء الغريبة وغير المألوفة بسهولة.

ويرصد التقرير التالي، أبرز الاكتشافات الأثرية التي كانت الكلاب سبًا في العثور عليها على مدار السنوات السابقة، وفق «listverse» الأمريكي المعني بالأشياء الغربية.

90 ألف دولار من العملات الفضية

اكتشف الكلب «ماسا» الذي يعيش في قرية صغيرة تسمى أوستي في جمهورية التشيك، عملات فضية يرجع تاريخها إلى أكثر من 7 قرون، وذلك عندما كان يسير في الغابة مع مالكته.

بدأ «ماسا» في حفر سنتيمترات قليلة في الأرض، لتجد مالكته وعاءً من الطين قبل أنّ تكتشف أنه قطعة أثرية تاريخية، وعلى الفور، اتصلت بالمتحف ووجد الباحثون أنّ الوعاء يحتوي على 90 ألف دولار من العملات التي يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر الميلادي.

6000 جنيه إسترليني من العملات الذهبية

بينما كان الكلب «أولي» يسير في حديقة منزله الجديد، فعل أكثر شيء تشتهر به سلالته، وهو الحفر العشوائي في كل مكان، وانتهى به الأمر باكتشاف 15 عملة ذهبية قُدرت بـ6000 جنيه إسترليني تعود للقرن التاسع عشر الميلادي.

مقابر كرواتية عمرها 3000 عام

كانت فيدرانا غلافاش أستاذ علم الآثار كرواتيا، تنقب في أحد المواقع التي يعود تاريخها إلى عام 800 قبل الميلاد، فاكتشفت عددًا قليلًا من المقابر، فخطرت ببالها فكرة ترى بها إمكانية الكلاب في اكتشاف المقابر عن طرق حاسة الشم، فاتصلت بمدربة كلاب، لتعثر الحيوانات الأليفة فيما بعد على 6 مقابر أخرى.

آثار من العصر البرونزي

كان الكلب «مونتي» يسير مع مالكه في أحد ممتلكاته الريفية في التشيك، عندما لاحظ المالك أنّ الكلب مهتم بالحفر في مكان معين، وبعد وقت قليل من الحفر، عثر على علبة معدنية صدئة بارزة في الأرض، فاتصل الرجل بعالم آثار ليساعده في معرفة ما وجده كلبه، ليكتشفا أنّ هذه العلبات المعدنية تعود إلى 3000 عام قبل الميلاد.