بعد فتحه مجددا.. المئات يزاحمون أمام صالون الحلاقة في نيويورك

02:21 م | الثلاثاء 23 يونيو 2020
سيدة تصفف شعرها بالصالون

سيدة تصفف شعرها بالصالون

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

تصفيف الشعر بـ"الشيكولاتة".. أحدث صيحات التجميل في لبنان

تصفيف الشعر بـ"الشيكولاتة".. أحدث صيحات التجميل في لبنان

زيارة صالون تصفيف الشعر قد تنطوي على مخاطر صحية

زيارة صالون تصفيف الشعر قد تنطوي على مخاطر صحية

باحثون يطورون كمامة تضيء عند رصد مصابي فيروس كورونا المستجد

باحثون يطورون كمامة تضيء عند رصد مصابي فيروس كورونا المستجد

آخرهم مصطفى درويش.. نجوم تعافوا من فيروس كورونا

آخرهم مصطفى درويش.. نجوم تعافوا من فيروس كورونا

مع بدء عودة الحياة لطبيعتها شيئا فشيئا في بعض الدول تمهيدا للتعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، كان أول المهن التي استعادت رونقها مجددا بعد أشهر من الإغلاق هي الحلاقة.

وفي مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، اصطف مئات الزبائن أمام صالون "جوليان فاريل " الفاخر، في انتظار دورهم لتصفيف شعرهم والاعتناء به بعد أشهر من المكوث بالمنازل، وفقا لـ"سكاي نيوز" نقلا عن "رويترز".

وبالرغم من أن تصفيف الشعر في الصالون بـ1000 دولار إلا أن ذلك لم يمنع الناس من الانتظار، وتعد الكمامات وارتداء القفازات وقياس درجة الحرارة أمرا ضروريا للدخول، وهناك قائمة انتظار تضم أكثر من 1200 شخص.

وقالت سوزان وارين، وهي جالسة على مقعد للتصفيف: "إنه يستحق كل بنس، لأنه يعتني بك بكل سهولة".

ومضت وارين التي تعيش في نيويورك تقول: "أشعر أن الأمر رائع للغاية. الآن، سآكل الجيلي مع زبدة الفول السوداني وسأحصل على شعر رائع ومصبوغ".

ويبدأ هذا الشعور الرائع بتطهير اليدين ووضع الكمامة في محاولة للحفاظ على الواقع الجديد الذي تتباهي به نيويورك، باعتبارها الولاية الأمريكية ذات معدل الإصابة الأقل بفيروس كورونا، وهي التي كانت قبل شهور قليلة فحسب بؤرة الجائحة.

وقالت سيلين فاريل، الرئيس التنفيذي للصالون وزوجة جوليان، مصفف الشعر الرئيسي: "لحظة وصول الزبون نقوم بقياس درجة حرارته من على الباب".

ومضت: "الزبائن يضعون حقائبهم في كيس بلاستيكي. نعطي لهم مناديل مبللة من أجل تنظيف الهواتف المحمولة والنظارات. وبالطبع يتعين على الجميع وضع كمامات، ونوصي بغسل اليدين وتعقيمهما".

وتوقعت فاريل زيادة الإقبال رغم الكلفة الكبيرة، قائلة: "لدينا قائمة انتظار طويلة. الناس يتواصلون تليفونيا وبالبريد الإلكتروني وبالرسائل النصية. الاتصال لا يتوقف".

وعبر جوليان فاريل عن سعادته بالعودة للعمل مع معاودة فتح مانهاتن تدريجيا، موضحا: "لدينا 1200 شخص في قائمة الانتظار. أخيرا نحن نعود إلى الحياة".

 

الأكثر قراءة

احذفها فورا.. 3 تطبيقات تعرض مستخدمي أندرويد للخطر: منها واتساب المزيف

احذفها فورا.. 3 تطبيقات تعرض مستخدمي أندرويد للخطر: منها واتساب المزيف

كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة لمستخدمي أندرويد، إذ يبدو الأمر كما لو أن الباحثين ينشرون كل يوم تفاصيل حول تطبيق مصمم لخداعهم وسرقتهم، وهذا ليس مجرد انطباع، ف
هل يساعد الفول السوداني على إنقاص الوزن؟.. طبيب يجيب

هل يساعد الفول السوداني على إنقاص الوزن؟.. طبيب يجيب

يجيب الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، من خلال حديثه لـ"الوطن"، على تساؤلات العديد من الأشخاص، حول مدى تأثير الفول السوداني على إنقاص الوزن.
صور الزفاف كشفت الأمر..عروس تكتشف إصابتها بمرض خطير عن طريق الصدفة

صور الزفاف كشفت الأمر..عروس تكتشف إصابتها بمرض خطير عن طريق الصدفة

ذهبت العروس إلى الطبيب في اليوم التالي، واكتشفت إصابتها بورم خبيث
نفى إصابته بخلل هرموني.. ما التفسير العلمي لحالة نور هشام سليم؟

نفى إصابته بخلل هرموني.. ما التفسير العلمي لحالة نور هشام سليم؟

أثناء استضافة المخرجة إيناس الدغيدي للفنان هشام سليم في برنامجها "شيخ الحارة والجريئة" في 4 مايو الماضي، فاجأ الفنان بأن ابنته "نورا" تحولت إلى نور هشام سليم
بينها تقوية المناعة.. 8 فوائد مذهلة لـ "أوراق الزيتون" على الجسم

بينها تقوية المناعة.. 8 فوائد مذهلة لـ "أوراق الزيتون" على الجسم

تقدم لكم الدكتورة سناء محيي الدين، استشاري علاج طبيعي وتغذية علاجية، من خلال حديثها لـ"الوطن"، فوائد أوراق الزيتون، كالتالي.