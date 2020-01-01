بعد "زهرة" الثانوية العامة.. كيف تجمع كلمات اللغة العربية الغريبة؟

07:13 ص | الثلاثاء 23 يونيو 2020
جمع كلمات اللغة العربية الغريبة

جمع كلمات اللغة العربية الغريبة

كتب: رحاب عبدالراضي

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من عام لآخر، نمر ببعض الكلمات الصعبة بقاموس اللغة العربية، ولا نعرف لها جمع أو نحتار في حلها، وهو ما تكرر في امتحانات الثانوية العامة، آخرها أمس بوجود سؤال "ماهو جمع زهرة"، ليقع الطلاب في حيرة من أمرهم.

وحول الكلمات التي تصيبنا بالحيرة ونعتبرها غريبة، قالت مدرسة اللغة العربية عبير العربي، إن جمع كلمة زهرة هي "زهر"، وليس زهور.

أغرب كلمات الجمع في اللغة العربية

وعن أغرب الكلمات التي لا نعرف جمعها الصحيح، ذكرت عبير بعض الكلمات أبرزها:

وحي: جمعها وُحِيَّ 

أخطبوط: جمعها أخاطب.

كوثر: تجمع على كواثر.

صاع: جمعها أصوع.

اللؤلو: جمعها اللآلئ

وكروان:  تجمع على كراوين.

كيف نجمع الكلمات الغريبة على أسماعنا

ولمعرفة جمع أى كلمة خاصة لو كانت غريبة، نصحت "عبير"، باللجوء إلى معاجم اللغة العربية، مثل القاموس المحيط، والوسيط والوجيز، لمعرفة جذر الكلمة.

هذه الكلمات المحيرة، بعضها يمكن جمعها بالفعل بالرجوع لأصلها والمصدر، وبعضها ليس لها جمع من جنسها، جنسها مثل "امرأة" جمعها "نساء"، وهناك كلمات ليست عربية، بل منحوتة من كلمات أجنبية مثل "أخطبوط"، وهذه الكلمات ليست لها قاعدة، ولا نعرفها غير بالبحث فى المعاجم".

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