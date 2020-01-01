سر إذاعة الموسيقى في السوبر ماركت

11:11 م | الإثنين 22 يونيو 2020
سر بث الموسيقى خلال التسوق في المولات الكبرى

سر بث الموسيقى خلال التسوق في المولات الكبرى

كتب: وكالات

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أثناء التسوق في السوبر ماركت الكبرى، دائما ما نسمع الموسيقى المختلفة، التي يتم بثها، وسواء كنت تحب أو تكره الاستماع إليها خلال تسوقك، فإنها دون شك يكون لها تأثير على تجربة التسوق الخاصة بك.

ويتسائل البعض حول أسباب بث هذه الموسيقى في مختلف المولات الكبرى، وهو ما أجابت عنه وكالة "سبوتنك"، حيث تبيّن أن هناك تاريخا طويلا وعلما موثقا بشكل جيد يفسّر أسباب بث الموسيقى في السوبر ماركت، ويحلل أنواع الموسيقى التي يتم بثها، بل درجة علو الصوت عند التشغيل في المكان.

وفي عام 1966، درس الباحثون أولا تأثير حجم الموسيقى على متسوقي متاجر البقالة، ليكتشفوا أن الموسيقى الصاخبة والحادة تعمل على إزعاج المتسوقين وتجعلهم ينصرفون من المتجر بشكل أسرع، بينما جعلتهم الموسيقى الأكثر نعومة وهدوءا إلى قضاء المزيد من الوقت في التسوق، بحسب موقع "ديلي ميل". 

وبعد مرور عقدين تقريبا، ونفس الاستنتاجات السابقة، توصل فريق بحثي آخر في عام 1982 إلى  أن الموسيقى التي تحمل إيقاعات كثيرة تدفع المتسوقين إلى التحرك بشكل أسرع داخل السوبر ماركت، الأمر الذي يترتب عليه قضاء وقت قليل الوقت داخل المكان.

بينما كان للموسيقى الأقل إيقاها تأثيرا إيجابيا على المبيعات، إذ تسبب في إحداث سرعة تدريجية ومعقولة للمتسوقين، وارتفعت المبيعات بنسبة 38% مقارنة بالأيام التي يتم تشغيل فيها موسيقى ذات إيقاعات سريعة.

وتلعب الموسيقى ذات النغم الحزين دورا أيضا في زيادة المبيعات، فقد عثرت دراسة في عام 2011 أن الموسيقى الحزينة أدت إلى زيادة المبيعات بنسبة 12%.

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